FC Nantes : Les indésirables de Christian Gourcuff connus

Si le FC Nantes a déjà accueilli quelques renforts cet été, Christian Gourcuff ne serait pas contre le départ de certains éléments. Le coach du FCN attendrait au moins six départs.

Christian Gourcuff bientôt séparé de quelques Canaris

Le FC Nantes s’active dans tous les sens pour le mercato. Dans le sens des arrivées, le FCN a déjà accueilli deux renforts. En fin de contrat, Jean-Charles Castelletto (Stade Brestois) et Pedro Chirivella (Liverpool) ont rejoint les Canaris. Du côté des départs, René Khrin (fin de contrat) et Maxime Dupé (Toulouse FC) ont déjà fait leurs valises. Plusieurs autres joueurs devraient en faire de même. Ainsi, le Onze Mondial révèle que pas moins de six Canaris n’entrent plus dans les plans de Christian Gourcuff. Kalifa Coulibaly figure sans surprise sur la liste des indésirables. Le départ de l’attaquant malien, sous contrat jusqu’en 2022, est évoqué depuis plusieurs semaines. L’avant-centre de 28 ans aurait des touches en Turquie.

Quentin Braat poussé vers la sortie par Denis Petric ?

Revenu d’un prêt à Niort (Ligue 2), Quentin Braat ne devrait pas être conservé. Surtout que Denis Petric vient de prolonger son contrat et sera encore la doublure d’Alban Lafont. Formé au club, le portier de 22 ans n’a pas encore disputé le moindre match avec les Canaris. Quitter Nantes semble donc la meilleure option pour le jeune gardien de but. Comme lui, Molla Wagué pourrait être cédé cet été. Arrivé en provenance de l’Udinese l’été dernier, le défenseur malien ne devrait pas faire long feu du côté du FC Nantes. Bien qu’il lui reste encore deux ans de contrat, le joueur de 29 ans n’a pas donné satisfaction du côté de la Beaujoire.

Abdoulaye Touré pas épargné ?

Le capitaine Abdoulaye Touré ne devrait également pas être retenu en cas de belle offre. Formé au club, le milieu de 26 ans pourrait vivre une nouvelle expérience ailleurs la saison prochaine. Idem pour le titi congolais Samuel Moutoussamy (23 ans). Autre jeune canari sur le départ, le latéral gauche Wesley Moustache. Le défenseur de 21 ans a disputé un match de Ligue 1 la saison dernière avec le groupe pro. A un an de l’échéance de son contrat, il devrait être vendu cet été de peur de le voir partir libre dans un an.