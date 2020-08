RC Lens - PSG : Ligue 1, Paris obtient le report du match

Le PSG n’affrontera pas le RC Lens, ce samedi 29 août, comme initialement prévu. Ce match comptant pour la 2e journée de la Ligue 1 a été reporté, à la demande du Paris Saint-Germain.

Le PSG recevra le RC Lens, le 10 septembre

Initialement programmé ce samedi, le match RC Lens - PSG a été reporté au jeudi 10 septembre 2020 à 21h (en direct sur Canal+). Ayant disputé la finale de la Ligue des champions, le dimanche 23 août, les Parisiens sont rentrés lundi à Paris. Du coup, le club de la capitale a demandé à la LFP de reporter son match contre le Racing Club. Ce que la Ligue a accepté. « À la demande du Paris Saint-Germain et en accord avec le club du RC Lens et le diffuseur Canal+, le Bureau de la LFP, réuni ce jour, a décidé de reporter la rencontre opposant le RC Lens au Paris Saint-Germain, initialement prévue le samedi 29 août 2020 à 21h, au jeudi 10 septembre 2020 à 21h », a communiqué la Ligue professionnelle de football. Par conséquent, le match entre le RC Strasbourg Alsace à l’OGC Nice, initialement prévue le dimanche 30 août 2020 à 17h, est avancé au samedi 29 août 2020, en accord avec les deux clubs et le diffuseur Canal+.

Déjà quatre matchs de Ligue 1 reportés en septembre

Pour rappel, le PSG avait déjà un match en retard, celui de la 1re journée contre le FC Metz. Il a été reprogrammé le mercredi 16 septembre (19 h) au Parc des Princes. Les autres matchs de la première journée qui ont été reportés sont : Montpellier HSC - OL (Lyon était en Ligue des champions) et OM - ASSE (pour raison de cas de Covid-19 au sein de l’équipe marseillaise). Le premier se jouera finalement le 15 septembre et le second le 17 septembre.