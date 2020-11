FC Barcelone : Messi et Griezmann boycottent l'entraînement

Publié le 06 novembre 2020 à 11:45

Lionel Messi et Antoine Griezmann n’étaient pas présents à l’entraînement collectif du FC Barcelone jeudi matin. Des absences qui annoncent de gros soucis de santé des deux joueurs ?

FC Barcelone : Messi et Griezmann absents

Titulaires lors du match entre le FC Barcelone et le Dynamo Kiev (2-1), mercredi soir en Ligue des champions, Lionel Messi et Antoine Griezmann n’ont pas participé à l’entraînement collectif jeudi matin. Selon le quotidien sportif espagnol AS, les deux attaquants barcelonais étaient pourtant présents au centre d’entraînement ce jeudi matin. Ils auraient seulement été soumis à des programmes individuels, alors que le Barça pointe à une triste 12e place en Liga, avec huit points en six rencontres.

L’Argentin et le Français blessés ?

L’absence à l’entraînement des deux joueurs du FC Barcelone ne seraient pas liée à des blessures. Fatigué par l’accumulation des matchs, Lionel Messi se serait absenté de l’entraînement collectif pour suivre un programme de récupération individualisé au gymnase du centre d'entraînement des Catalans. Lors du match contre le Dynamo Kiev, l’allure nonchalante du capitaine barcelonais n’avait pas échappé à grand monde à la fin de la rencontre. L’international argentin avait fini le match en passant carrément son temps à marcher. Quant à Antoine Griezmann, son absence ne serait pas liée à une blessure non plus. Après sa prestation ratée lors du match entre le FC Barcelone et le Dynamo Kiev, le natif de Mâcon aurait souhaité ne pas participer à l’entraînement collectif jeudi matin.













Par JOËL