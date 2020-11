Vente OM : Les saoudiens « Public Investment Fund » ont fixé un prix

Publié le 07 novembre 2020 à 18:12

Qu’on semble déjà loin des buzz Vente OM de cet été. Frank McCourt a résisté à toutes les tentations de rachat de l’Olympique de Marseille du clan Mohamed Ayachi Ajroudi, mais aussi aux Saoudiens de Public Investment Fund (PIF). On en sait un peu plus sur l’intérêt des derniers et la raison du calme observé ces derniers temps.

Vente OM : Le PIF était prêt à mettre 221 millions d’euros

Le Public Investment Fund (PIF) est un des candidats cités dans la Vente OM cet été. L’approche de ce fonds d’investissement était sérieuse, selon le journaliste Ben Jacobs. Il a donné le montant qu’étaient prêts à mettre les dirigeants de cette entreprise pour le rachat de l’OM. « J’ai encore creusé et bien que le club ait été sur le radar de PIF plus tôt dans l'année, on me dit qu'ils n'étaient pas prêts à payer plus de 200 GBP (221M€) en raison de pertes préexistantes au club. Frank McCourt n'a aucune envie de vendre. »

Une source du PIF a confié au journaliste que les responsables n'ont jamais parlé sérieusement à l’OM, mais qu'ils ont «d'abord exploré des options en Ligue 1, comme dans tous les autres championnats » à la recherche d'une meilleure opportunité. La priorité demeure apparemment Newcastle United FC & ils ne voudraient investir que dans un seul club de football pour l'instant du fait de la conjoncture actuelle.

Vente OM : Pourquoi Frank McCourt résiste ?

De son côté, Frank McCourt a dit non à Mohamed Ayachi Ajroudi qui était le plus déterminé des candidats pour le rachat de l’OM. La raison serait que l’homme d’affaires continue d’espérer faire de l’Olympique de Marseille la vitrine des projets immobiliers qu’il entendrait relancer en France. Il croit qu’à la fin de la crise du Covid-19, les droits télé vont rapporter assez d’argent au point de lui éviter des dépenses. Il avait déjà réussi le même pari en Amérique avec les Dodgers de Los Angeles. Acheté pour la somme de 430 millions de dollars en 2004, il l'avait revendu la franchise au groupe Guggenheim Baseball Management pour un montant de 2 milliards de dollars. Il pense aussi aux retombés de la Super Ligue pour rembourser une partie des dettes de l'OM. C'est l'entêtement de l'homme d'affaires américain qui force le calme de tous les candidats au rachat de l'OM.













Par Gary SLM