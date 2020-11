RC Lens Mercato : Florian Sotoca se fait remarquer en Espagne

Publié le 12 novembre 2020 à 12:25

Florian Sotoca a permis au RC Lens d’arracher un nul contre le Stade de Reims (4-4), dimanche. Et ses performances ont eu un écho retentissant en Espagne ou son parcours atypique est comparé à celui d’un joueur d’Osasuna.

RC Lens : Florian Sotoca comparé à un joueur d'Osasuna

Le RC Lens avait été sauvé par Florian Sotoca, lors de la 10e journée de Ligue 1, dimanche dernier au stade Bollaert. Mené (4-2) par le Stade de Reims, il avait réduit l’écart (4-3, 89'), avant de rétablir la parité (4-4, 90'+1). L’exploit de l’attaquant lensois a été mis en lumière par le très sérieux quotidien espagnol AS. Le média a consacré un espace au joueur de 30 ans dans ses colonnes. Il retrace la trajectoire improbable de ce dernier. « Jusqu'en 2013, il trébuchait dans des divisions régionales du football français et, lorsque le football lui a donné une chance d'être professionnel, les blessures et la situation financière de sa famille l'ont obligé à prendre sa retraite », a révélé le journal sportif.

Et dans les moments de doute, Florian Sotoca « a dû travailler aux côtés de son oncle dans un magasin de chaussures en 2015 pour joindre les deux bouts et avoir de quoi manger chaque jour », d’après l’article. Le parcours du buteur du RC Lens a ensuite été comparé à celui de l'attaquant catalan Enric Gallego (34 ans). Ce dernier a longtemps joué dans des divisions inférieures ibériques (Ornella, Badalona, Extremadura) avant d’intégrer un club de Liga (SD Huesca) en 2019, à 33 ans. Après Huesca, Gallego a joué à Getafe, avant son transfert à Osasuna pour 2 millions d'euros, en juillet 2020. Soit trois clubs de Liga en une saison et demie.

Le parcours atypique de Florian Sotoca

Quant à Florian Sotoca, il a été formé au FU Narbonne (1996-2009) et a fait ses débuts avec le club narbonnais en division amateur (2009-2013). Il a ensuite joué au FC Martigues (2013-2014), à l’AS Béziers (2014-2015), au Montpellier HSC (2015-2016) et à Grenoble Foot 38 (en 2016-2019). En effet, le natif de Narbonne a rejoint le RC Lens à l'été 2019, en Ligue 2. Il avait marqué huit buts et délivré cinq passes décisives en 26 matchs disputés, contribuant ainsi au retour des Lensois dans l’élite. Meilleur buteur du club promu la saison dernière écourtée, Florian Sotoca est sur la bonne voie cette saison. En huit matchs disputés, il a inscrit trois buts pour deux passes décisives en Ligue 1.













Par ALEXIS