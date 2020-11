ASSE : Une bonne nouvelle du vestiaire avant Stade brestois

Publié le 17 novembre 2020 à 21:14

L’ ASSE se déplace à Brest ce samedi, lors de la 11e journée de Ligue 1. Claude Puel et son équipe se préparent activement au Centre sportif Robert-Herbin pour tenter de renouer avec la victoire face au Stade brestois.

L'ASSE « focalisée sur le déplacement à Brest »

L’ ASSE est en quête de victoires depuis la 3e journée de Ligue 1 et un succès 0-2 face à l'Olympique de Marseille le 17 septembre dernier. Après cette victoire, les Verts ont marqué un coup d'arrêt face au FC Nantes (2-2) lors de la 4e journée. Depuis lors, le club ligérien n'a pris aucun point en 6 matchs. À 2 points du premier relégable, l’AS Saint-Étienne a à coeur de remonter dans le haut du classement. Les Stéphanois doivent donc prendre des points après la trêve internationale. Dès la reprise, l’ASSE affronte le Stade brestois au stade Francis-Le Blé le samedi 21 novembre (17h). Claude Puel et son équipe mettent présentement les bouchées doubles au Centre sportif Robert-Herbin dans le but d’être prêts à aller chercher un résultat.

« Les Verts ont réalisé ce mardi matin la première séance collective de la semaine sur les pelouses du Centre sportif Robert-Herbin. Les hommes de Claude Puel sont désormais focalisés sur le déplacement à Brest », a fait savoir l’ ASSE sur son site internet. Les Verts ne se sont pas contentés de l’unique séance de ce matin. L'après-midi, ils ont effectué un long travail sur le terrain. « Après des exercices physiques pour se mettre en jambes, ils ont ensuite travaillé tactiquement avec ballon », a précisé le club ligérien. Et ce n’est pas tout. Ils ont également travaillé en salle.

Des retours confirmés à l'AS Saint-Étienne

De plus, les nouvelles sont bonnes pour l’AS Saint-Étienne, car Mathieu Debuchy a retrouvé les séances d'entraînement collectives. Après deux mois d’indisponibilité (il avait été victime d’une lésion musculaire à la cuisse le 19 septembre), le défenseur latéral droit a « participé aux exercices collectifs », ce mardi. L’ ASSE a également confirmé que « Panagiotis Retsos a effectué un travail de courses sans entrer dans les jeux et Arnaud Nordin s’est entraîné à part ». Par contre, Romain Hamouma et Wahbi Khazri sont suspendus contre Brest.













Par ALEXIS