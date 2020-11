PSG : Marseille ville de foot, un joueur relance la polémique

Publié le 18 novembre 2020 à 13:20

En déclarant il y a quelques jour que "la ville du foot, c'est Marseille", le directeur sportif du PSG, Leonardo, a provoqué une petite polémique et la colère d'une partie des supporters parisiens, mais également de certains observateurs. Le défenseur central Abdou Diallo en a rajouté une couche, soutenant le Brésilien dans ses propos.

Pour Leonardo, Marseille est plus une ville de foot que Paris

"Les autres clubs qui ont gagné dans les années 1970, comme l'Inter ou l'Ajax, ont été fondés dans les années 1890. Il y a une culture dans la ville à construire. Paris, ça n'a jamais été exactement la ville du foot. C'est toujours Marseille. À Paris, il y a encore beaucoup de choses qu'on doit faire." Cette petite sortie de Leonardo, il y a quelques jours lors d'un exercice de questions-réponses au PSG, n'est pas du tout passée dans la capitale. Des supporters aux observateurs, beaucoup se sont insurgés contre les propos du directeur sportif.

Alors que du côté de l'OM, on a plutôt apprécié, comme en a témoigné l'ancien Olympien, Eric Di Meco : "Il dit que le Paris SG est un club jeune et qu’il y a des clubs qui sont plus que centenaires et qui ont mis du temps à gagner. Il dit qu’à Paris, il y a tellement de choses à faire… C’est la réalité. Il dit que ce sera la folie à Paris s’ils ramènent la Ligue des champions. Au Parc, je peux vous dire que c’est chaud aussi. À Marseille, c’est plus méditerranéen. Les joueurs peuvent sortir à Paris, mais pas à Marseille. Il n'y a rien de terrible dans ce qu’il a dit, il dit beaucoup de vérités. Je ne comprends pas où est le scandale."

Le défenseur du PSG en rajoute une couche

Adbou Diallo, défenseur central du PSG, a soutenu son directeur sportif au micro d'Europe 1. "Dans le contexte et la façon dont Leonardo a voulu parler, c'est d'expliquer que l'histoire marseillaise est grande. C'est une réalité. Et ce n'est pas manquer de respect au PSG que de dire cela, au contraire. Je pense que pour qu'il y ait un grand OM, il faut un grand PSG et inversement." Des propos qui ne vont sûrement pas plaire à tous les supporters du PSG, mais le défenseur appuie : "Ça fait partie du foot. Je connais Leonardo et je sais à peu près ce qu'il pense. Maintenant, quand on isole une déclaration et qu'on la ressort comme ça, on peut l'interpréter de différentes façons." Abdou Diallo, qui a pris par à neuf rencontres cette saison, prend là une position courageuse quand on sait à quel point la première sortie de Leonardo a fait parler.













Par Matthieu