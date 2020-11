FC Barcelone : Avec Victor Font, Griezmann n'a aucun soutien

Publié le 19 novembre 2020 à 12:35

Antoine Griezmann a la vie dure au FC Barcelone et les déclarations de son entourage sur Lionel Messi n'ont fait que mettre de l'huile sur le feu. Le candidat favori à la présidence du Barça, Victor Font, se range quant à lui du côté de la star argentine et reconnait que le transfert du Français était "une erreur".

FC Barcelone : Antoine Griezmann sans soutien

Les choses ne vont pas en s'améliorant pour Antoine Griezmann au FC Barcelone. Après les sorties fracassantes de son ancien conseiller et d'un proche concernant Lionel Messi, la situation semble définitivement bloquée entre le Français et l'Argentin. Pour rappel, Eric Olhats, ancien conseiller du joueur, avait expliqué que Messi au Barça "est à la fois un empereur et un monarque et il n’a pas vu l’arrivée d’Antoine d’un bon oeil. Son attitude a été déplorable, il lui a fait ressentir". Selon lui, au FC Barcelone, "c’est le régime de la terreur. Soit t’es avec Messi, soit t’es contre lui. À l’arrivée d’Antoine, Messi ne lui parlait pas, ne lui filait pas de ballon". Ce qui explique les difficultés du Français : "Messi a créé un vrai traumatisme pour une adaptation plus que négative" d'Antoine Griezmann.

Victor Font premier supporter de Lionel Messi

En réponse à ces déclarations, Lionel Messi a donné une réponse laconique mercredi. "J’en ai marre d’être toujours le problème dans le club", a-t-il lâché à sa descente de l'avion qui le ramenait d'Amérique du Sud. Victor Font, candidat et favori à la présidence du FC Barcelone après la démission de Josep Maria Bartomeu, est un pro-Messi jusqu'au bout des ongles. Il s'est d'ailleurs exprimé au micro de la COPE sur le cas Griezmann, à deux mois de l'élection prévue le 24 janvier. "C’est surprenant avec le talent qu’il a" que Griezmann n'y arrive pas, a commencé Font.

Avant d'ajouter, très clair : "C’est une signature que nous n’aurions pas dû faire en raison du poste qu’il occupe. L’ajustement est très compliqué, car il joue dans le même rôle que Messi." Quant à la déclaration de Lionel Messi, "c’est plus le fruit de la fatigue et du voyage, il ne faut pas tirer de conclusion de cette sortie", a défendu Victor Font. Il est clair que s'il venait à être élu président du Barça fin janvier, Victor Font se rangera dans le camp de Messi plutôt que dans celui du Français. Et pour preuve, il a conclu ses commentaires sur Griezmann ainsi : "Il est temps de passer à un nouveau projet" au FC Barcelone.













Par Matthieu