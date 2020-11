RC Lens : Une star fan du RCL apprécie le début des Lensois

Publié le 19 novembre 2020 à 14:55

Supportrice du RC Lens, une star mondiale du basket a livré son opinion sur le début de saison du club promu en Ligue 1. Les Lensois, privés de deux rencontres en raison du Covid-19, pointent tout de même à la 11e place du championnat.

RC Lens : Nando de Colo note des résultats encourageants

Inconditionnel fan du RC Lens, Nando de Colo s’est prononcé sur les résultats actuels des Lensois en Ligue 1. Ils sont 11es avec 14 points, mais ont deux matchs en moins au calendrier. Plus précisément, les Sang et Or ont enregistré 4 victoires, 2 nuls et 2 défaites en 8 matchs disputés et ont 4 points de moins que le Stade rennais, actuel 3e. Un bilan que le basketteur international français juge positif. « On sait à quel point c’est toujours difficile de passer de la Ligue 2 à la Ligue 1 surtout avec un groupe assez nouveau. Le fait de commencer la saison sur ces résultats, c’est plus qu’encourageant », a-t-il commenté dans le podcast de la Fédération Lens United Culture Sang et Or. « En tant que sportif de haut niveau, je sais ce que le rythme de jeu signifie. Et aujourd’hui je pense que le résultat est très bien, sans oublier qu’il y a 2 matchs de retard », a indiqué le supporter du RC Lens. Pour rester performante, l’équipe de Franck Haise doit « garder le rythme, garder les objectifs en tête et ne pas s’enflammer pour la moindre victoire » selon Nando de Colo (joueur du Fenerbahçe Istanbul en Turquie).

Difficile déplacement des Lensois à Dijon

Le Racing Club affronte le Dijon FCO au stade Gaston Gérard, lors de la 11e journée de Ligue 1, ce dimanche (15h), après la trêve internationale de deux semaines. Et cela ne s'annonce pas bien pour le club nordiste qui avait été tenu en échec par le Stade de Reims (4-4) à Bollaert le 8 novembre, évidemment après trois semaines sans jouer pour cause de covid-19. Pour les matchs en retard, le RC Lens affrontera le FC Nantes le 25 novembre et l'OM à une date non encore fixée.













Par ALEXIS