PSG : La composition probable contre le RB Leipzig en C1

Publié le 24 novembre 2020 à 13:10

Le PSG joue un match crucial pour son avenir en Ligue des champions ce mardi soir (21h), au Parc des Princes face au RB Leipzig. Après sa défaite en Allemagne (1-2), le Paris SG n'a plus le choix et doit s'imposer pour ne pas connaître une cruelle désillusion en voyant les deux premiers places du groupes définitivement s'éloigner.

Alerte rouge au PSG

C'est un match de la plus haute importance qui attend le PSG ce mardi soir (21h), contre le RB Leipzig. Avec trois petits points en trois matches, le Paris SG voit Manchester United et son rival du soir s'échapper en tête du groupe. En cas de défaite et de victoire des Mancuniens, la qualification pour les huitièmes de finale de la C1 pourrait échapper aux Parisiens pour la première fois depuis le début de l'ère qatarienne en 2011. "C'est une finale pour nous", a déclaré l'entraîneur Thomas Tuchel, qui avait annoncé vouloir jouer l'attaque dès lundi en conférence de presse. Car dans le meilleur des cas pour le PSG, c'est de s'imposer par deux buts d'écart afin d'effacer la défaite en Allemagne au goal-average particulier. Et avec les retours en forme de Neymar et Kylian Mbappé, Thomas Tuchel pourrait décider d'aligner un quatuor offensif détonnant.

À quatre devant, Verratti sur le banc

Aux côtés des deux stars parisiennes, Moise Kean et Angel Di Maria pourraient compléter une ligne d'attaque qui fait peur sur le papier. Avec de nombreuses absences, Thomas Tuchel se devait en revanche de "trouver deux milieux de terrain". Ce sera probablement Leandro Paredes et Ander Herrera. Car même si Marco Verratti figure dans le groupe et s'est entraîné normalement lundi, le technicien allemand ne serait pas très chaud à l'idée de faire jouer l'Italien et de risquer une rechute. Son importance va au-delà du terrain, a fait remarquer son entraîneur, Verratti est aussi une leader "dans le vestiaire et dans le groupe". Enfin, Marquinhosva retrouver sa place en défense centrale en l'absence de Presnel Kimpembe, suspendu. "Une nécessité", pour Thomas Tuchel. Le PSG abat déjà l'une de ses dernières cartes en Ligue des champions et une défaite pourrait avoir de très lourdes conséquences.

Les compositions probables de PSG - RB Leipzig

La composition du PSG selon L'Equipe : Navas, Bakker, Diallo, Marquinhos, Florenzi - Paredes, Herrera - Neymar, Mbappé, Kean, Di Maria.

La composition du RB Leipzig selon L'Equipe : Gulacsi - Orban, Upamecano Konaté - Angeliño, Kampl, Sabitzer, Mukiele - Forsberg, Olmo, Nkunku.













Par Matthieu