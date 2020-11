ASSE : Une nouvelle qui va faire du bien à Claude Puel

Publié le 25 novembre 2020 à 17:00

L'ASSE est sur le point de récupérer ses blessés de l’infirmerie. Après le retour de Mathieu Debuchy et Arnaud Nordin contre le Stade Brestois, c’est au tour de Panagiotis Retsos de retrouver l’entraînement.

ASSE : Panagiotis Retsos est revenu à l'entraînement

L'ASSE a besoin de tout son monde en cette période difficile. Claude Puel aurait ainsi la possibilité de faire ses choix sans pression ou contrainte. Dimanche, il avait réussi à stabiliser son jeu, grâce à Mathieu Debuchy qui faisait son retour de blessure après deux mois d’absence. Il était entré en jeu après la pause, tout comme Arnaud Nordin. Et l’AS Saint-Étienne n’a pas pris de but en seconde période lors de la défaite (4-1) à Brest. Après l’arrière latéral droit et l’ailier gauche, un autre stéphanois est sur le point de faire son retour en Ligue 1. Il s’agit de Panagiotis Retsos qui s'était blessé lors de la défaite contre le FC Metz (2-0), le 25 octobre dernier.

Selon les informations de l'ASSE, « il poursuit son travail individualisé en vue d'un prochain retour au sein du groupe de Claude Puel ». Lors du premier entraînement de la semaine au centre sportif Robert-Herbin, « l’international espoir grec a effectué un travail de course sans toutefois participer aux exercices collectifs avec ballon ». D’après la précision des Stéphanois, « Panagiotis Retsos valide petit à petit les étapes, afin d'être complètement rétabli ».

Retsos, deux matchs joués avant sa blessure

Le défenseur central de 22 ans n’a certes pas intégré le collectif, mais l’annonce des Verts le concernant augure d’un retour très proche. Il avait joué deux matchs de Ligue 1 en octobre avant sa blessure aux adducteurs. Pour rappel, il est prêté à l'AS Saint-Étienne par le Bayer Leverkusen, pour la saison 2020-2021, mais avec une option d'achat. Panagiotis Retsos a signé officiellement avec Sainté, le 5 octobre 2020, soit le dernier jour du marché des transferts de l'été. Par ailleurs, Claude Puel avait annoncé le retour de Gabriel Silva pour bientôt. L’arrière gauche brésilien a repris avec le collectif, mais « il n’est pas encore revenu à un niveau suffisant, tant physiquement qu'avec le ballon », pour prétendre à une place de titulaire. C’est l’explication donnée par le coach de l'ASSE après la septième défaite de rang de son équipe en Ligue 1.













Par ALEXIS