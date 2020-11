LOSC : Bamba remplaçant à Sainté au profit d'une jeune pousse ?

Publié le 29 novembre 2020 à 17:23

Auteur d'un très bon début de saison avec le LOSC, Jonathan Bamba pourrait bénéficier d'un peu de repos et démarrer la rencontre à Saint-Étienne sur le banc.

Première titularisation pour Isaac Lihadji avec le LOSC ?

Ultra décisif en Ligue 1 (4 buts et 5 passes décisives en 11 matchs), et buteur à une reprise en Ligue Europa, Jonathan Bamba pourrait être laissé sur le banc par Christophe Galtier ce soir, à Saint-Étienne. En effet, les Lillois sont en plein coeur d'une cadence de matchs infernale (10 matchs en 30 jours). En conséquence, le coach du LOSC doit faire des choix forts afin de gérer au mieux les temps de jeu au sein de son effectif. En ce sens, Isaac Lihadji pourrait connaître sa première titularisation en lieu et place de Jonathan Bamba. Arrivé de l'Olympique de Marseille cet été, Lihadji est entré en jeu à 6 reprises en Ligue 1 cette saison, en plus de ses 4 apparitions en Ligue Europa.

Série de chocs à venir pour le LOSC

Après le déplacement à Saint-Étienne, Lille recevra le Sparta Prague en Ligue Europa, jeudi. Une victoire assurerait aux Dogues la qualification en 16e de finale. Le dimanche suivant, les nordistes recevront l'AS Monaco, avant de se déplacer au Celtic Park quatre jours plus tard. Le LOSC peut profiter des faux pas du PSG (défaite 3-2 à Monaco, match nul 2-2 contre Bordeaux) pour recoller au leader parisien au nombre de points. Pour cela, les Lillois devront s'imposer ce soir dans le Forez.

Cette mise au repos de Jonathan Bamba est loin d'être une sanction. Le coach lillois, soucieux de la gestion de ses hommes, ménage tout juste ce joueur appelé à jouer un grand rôle dans la saison des Dogues. Lui permettre de recharger les batteries pour les batailles futures est la meilleure décision que pouvait prendre son entraîneur Christophe Galtier.













