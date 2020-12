OM : La vente, priorité de McCourt dans les semaines à venir

Publié le 01 décembre 2020 à 13:25

Le mercato hivernal s’annonce mouvementé à l'OM. Frank McCourt aurait fixé un objectif qui devrait faire bouger les responsables de l’Olympique de Marseille dans tous les sens cet hiver.

Quel mercato hivernal pour l'OM ?

L'OM a besoin d’argent pour faire face à la crise économique qui sévit depuis plusieurs mois. Des rumeurs annonçaient une vente massive durant le mercato estival pour faire entrer de l’argent dans les caisses, mais également pour se séparer des indésirables. Mais seul Bouna Sarr a été vendu au Bayern Munich au dernier jour du marché estival contre un chèque de 10 millions d’euros. À l’inverse, l’Olympique de Marseille a recruté gratuitement Pape Gueye (ex-Le Havre AC) et Yuto Nagatomo (ex-Galatasaray). Le club olympien a également obtenu le prêt de Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund) et de Mickaël Cuisance (Bayern Munich). Enfin, Luis Henrique a été signé en provenance de Botafogo contre 8 millions d’euros. L’effectif de l'OM a donc été augmenté, et cela ne serait pas du goût de Frank McCourt en raison de la situation économique compliquée. Selon les informations de L’Équipe ce mardi, le propriétaire olympien aurait demandé à Jacques-Henri Eyraud et à Pablo Longoria de vendre le maximum possible de joueurs cet hiver pour faire entrer beaucoup d’argent dans les caisses.

Des joueurs déjà visés ?

Durant le mercato estival, aucun joueur n’a souhaité quitter l'OM. Ils voulaient tous jouer la Ligue des champions, après leur bon parcours de la saison dernère en Ligue 1. Ainsi, alors que les responsables de l’Olympique de Marseille étudiaient une offre de 20 millions pour Duje Caleta-Car, ce dernier a refusé de rejoindre la Premier League. Si les Hammers reviennent à la charge cet hiver, l’international croate ne pourra pas refuser une nouvelle. Un nouveau refus risquerait d’agacer Jacques-Eyraud Eyraud et Pablo Longoria, mis sous pression par Frank McCourt. Autre joueur qui pourrait quitter l'OM lors du marché hivernal, Boubacar Kamara. Présent lundi en conférence de presse, André Villas-Boas a admis pour la première fois que le joueur polyvalent de 21 ans pourrait quitter le club phocéen avant la fin de son contrat (juin 2022). Reste à voir si les dirigeants marseillais parviendront à vendre ces joueurs cet hiver…













Par JOËL