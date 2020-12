Stade Rennais Mercato : « Camavinga ? ...il n’est pas bon »

Publié le 04 décembre 2020 à 00:30

Ça ne va pas très fort pour Eduardo Camavinga au Stade Rennais dans cette première partie de la saison. Le milieu de terrain du SRFC, envoyé au Real Madrid par une certaine rumeur, en prend désormais pour son grade.

Stade Rennais : Eduardo Camavinga, que d’exagération

Tout juste âgé de 18 ans, Eduardo Camavinga suscite une grosse attente. Le milieu de terrain du Stade Rennais est présenté comme la meilleure pépite du club breton de ces 10 dernières années. De très grands clubs se seraient même déjà positionnés pour le recruter. Le nom du Real Madrid est régulièrement cité alors qu’il n’en est rien de source proche du joueur. Aujourd’hui, c’est son niveau de rendement qui pose problème et c’est justement ce qui concentre sur lui des tirs groupés de plusieurs observateurs du football français.

Daniel Riolo, sur RMC Sport, a donné son avis sur le jeune Eduardo Camavinga. Selon lui, des limites de mensonges ont été dépassées le concernant. Comme nous le disons ces derniers mois, "l’enflammade" autour du joueur est totale, notamment sur la rumeur de son supposé prochain départ au Real Madrid. Différentes sources affirmaient avec un certain aplomb que le club espagnol se disposait à verser 100 millions d’euros à Rennes alors même qu’aucun responsable de cette formation n’est venu aux nouvelles pour essayer de le recruter.

SRFC : Daniel Riolo demande la paix pour le gamin

« On a été au-delà de l’enflammade sur Camavinga qui était déjà au Real, Zidane l’a appelé et lui a filé les plans de jeu…», dénonce le journaliste Daniel Riolo avant d’ajouter «…Fin août, tu entendais les gens en France, Zidane l’avait appelé et lui avait dit “tu joueras à telle position, t’es titulaire, dans deux ans t’as le brassard… » Juste des rumeurs non concrétisées qui pourraient être la cause de l’actuelle baisse de régime de l’international français.

« Ce gars-là fera très probablement une belle carrière mais comme d’habitude, il y a une enflammade de dingue et le gamin, ça fait des semaines et des semaines qu’il n’est pas bon. Encore ce (mercredi) soir, je l’ai vu perdre des ballons. Il est jeune, restons mesurés, restons calmes, la route est très longue ! », prévient Daniel Riolo avant de poursuivre en disant : « Je lis les papiers sur lui, ça ne parle jamais de foot ! Ce matin, c’était encore “c’est le père qui s’occupe de lui, il n’est plus avec Momo Sissoko, sa carrière est organisée, il fera ça…” Mais lâchez-lui la grappe ! Arrêtez avec ces conneries ! Tout le monde ne parle que de son transfert».

Mercato Rennais : Paul Pogba, la vraie cible du Real Madrid

En réalité, au poste de milieu de terrain, le Real Madrid ne cible que Paul Pogba. Les agents et le joueur connaissent l’intérêt des dirigeants merengues. Ils devraient concrétiser leur intérêt au mois de juin prochain, à une année de la fin de son contrat en 2022. Avec son refus de prolonger à Manchester United, les dirigeants de ce club n’ont d’autres choix que de le vendre en fin de saison pour éviter des pertes d’argent. Aucun Edouardo Camainviga ne figure, à l’heure actuelle, sur aucune liste de cibles du club espagnol.













Par Gary SLM