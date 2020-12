ASSE : Puel prévient ses joueurs, il est prêt à se battre

Publié le 10 décembre 2020 à 12:35

Un gros défi attend l’entraîneur de l'ASSE ce mois de décembre. Il doit prendre des points lors des quatre derniers matchs de 2020, à commencer par la réception d’Angers SCO, ce vendredi (21h). Claude Puel a dévoilé une partie de son plan de redressement, en conférence de presse d’avant-match.

ASSE : Puel, « on a les solutions et l'état d'esprit pour... »

Claude Puel n’a pas de baguette magique pour sortir l'ASSE de la spirale négative dans laquelle elle est tournoyé, mais il est déterminé à trouver la solution pour s’en sortir. Son plan ? La confiance en ses joueurs et surtout le travail mental, physique et technique effectué lors des séances d’entraînement. « Je crois tout simplement en mon équipe, en ce qu’on met en place. Si ce n'était pas le cas, ce serait difficile pour moi d’insuffler quoi que ce soit », a répondu le coach de l’AS Saint-Étienne, face aux médias.

S’appuyant sur la prestation de son équipe lors des deux derniers matchs nuls, respectivement contre le LOSC (1-1) et le Dijon FCO (0-0), Claude Puel sent ses joueurs déterminés pour les quatre dernières rencontres de l’année civile. « On a les solutions et l'état d'esprit pour aller chercher plus de réussite. Je crois en mes joueurs. Il faudra trouver les bonnes réponses, confirmer les bonnes aptitudes constatées lors ces deux derniers matchs : mentalité, caractère et solidarité. Et être en capacité de produire du jeu quand on aura le ballon », a-t-il rassuré.

Pour finir, le manager général de l'ASSE sait qu’il faut un déclic à son équipe pour renouer avec la victoire. « Les efforts, on les fait tous ensemble ! La volonté est là. Il faut maintenant matérialiser tout cela par des résultats et retrouver la réussite qui nous fuit », a-t-il indiqué, tout en soulignant qu’il « défendra ses joueurs jusqu’au bout ».

L'AS Saint-Étienne

La dernière victoire de l'ASSE en Ligue 1 remonte au 17 septembre 2020, contre l’OM au Vélodrome (2-0). Depuis ce succès, les Verts ont enregistré sept défaites et trois nuls et se retrouvent à la 15e place du championnat avec 12 points en 13 journées disputées. L’équipe de Claude Puel a concédé 20 buts pour 12 marqués. Elle s'est du coup rapprochée dangereusement de la zone rouge de relégation, à 2 points du barragiste, le RC Strasbourg. Concernant les derniers matchs de l'année, l'AS Saint-Étienne affrontera les Girondins de Bordeaux (16 décembre), le Nîmes Olympique (20 décembre) et l'AS Monaco (23 décembre), évidemment après Angers SCO.













Par ALEXIS