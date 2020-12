ASSE : Puel reste-t-il toujours l'homme de la situation ?

Publié le 10 décembre 2020 à 15:35

Vu les mauvais résultats de l'ASSE cette saison, la gestion et la méthode de travail de Claude Puel sont mises en doute. L’on se demande s’il a la capacité et les moyens de redresser la situation de l’AS Saint-Étienne. Invité de l'émission 100% Vert sur France Bleu Saint-Étienne Loire, Alain Merchadier, ancien Vert et ex-collaborateur du coach des Stéphanois à Lille, a donné son opinion sur la question.

ASSE : Merchadier fait confiance à Puel

L'ASSE affronte Angers SCO, vendredi (21h), en ouverture de la 14e journée de Ligue 1. En amont de ce match, Claude Puel a donné des assurances sur la capacité de son équipe à se sortir de la spirale négative de 7 défaites et 3 matchs nuls. Il faut dire que l’AS Saint-Étienne(15e) est dans le dur. Elle pourrait très vite plonger dans une profonde crise si l’équipe ne se remet pas sur les rails, lors des quatre derniers matchs de l’année 2020. Claude Puel a d’ailleurs promis que son équipe a les moyens de remonter la pente, si elle parvient à trouver le déclic. Alain Merchadier est également confiant, à l'instar du patron du staff technique des Verts qu'il a connu au LOSC, quand il était recruteur pour le club nordite entre 2005 et 2009.

Il assure que Claude Puel « est l'homme de la situation » à l'ASSE. « Je le connais bien personnellement. C'est un formateur qui a un costume d'entraîneur de première division. C'est un préparateur de F1 [Formule 1, ndlr], il met les mains dans le moteur, il connaît les pièces et le fonctionnement. C'est un très grand professionnel, qui s'appuie sur le travail quotidien », a-t-il déclaré. L’ancien défenseur de l’ASSE ne doute pas du technicien de 59 ans, « une personne qui a une projection très précise sur l'avenir du club ». D’après lui, Claude Puel « a une vision avec deux trois coups d'avance ».

Merchadier évoque la responsabilité des joueurs

Après avoir défendu et apporté son soutien à son homologue, Alain Merchadier a mis l’accent sur la responsabilité des joueurs de l'ASSE dans la contreperformance de l’équipe. « Il ne faut pas oublier que les hommes qui sont dépositaires du résultat ce sont les joueurs. Ce sont les joueurs qui prennent les buts et qui en marquent. L'entraîneur conseille aussi, mais les joueurs se doivent d'avoir un état d'esprit pour faire honneur au maillot », a-t-il martelé. Rendez-vous, vendredi soir, pour voir si les joueurs de Claude Puel mouillent le maillot vert.













Par ALEXIS