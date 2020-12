Stade Rennais Mercato: Le dernier rennais européen de retour ?

Publié le 10 décembre 2020 à 18:35

Le Stade Rennais a quitté la Coupe d'Europe pour cette saison, ne parvenant pas à tirer une qualification en Ligue Europa de son groupe de Ligue des champions. Mais un joueur qui appartient toujours au club s'éclate en Ligue Europa, du côté de la Belgique et du Royal Antwerp, avec qui il va affronter Tottenham ce jeudi soir.

Jérémy Gélin connaitra l'Europe au printemps

Avec le Royal Antwerp, Jérémy Gélin revit. Le joueur du Stade Rennais, prêté à la fin du mercato en Belgique, affronte ce jeudi soir Tottenham en Ligue Europa, avec déjà l'étiquette de qualifié pour les seizièmes de finale. Pour 20 Minutes, il est revenu sur son départ du SRFC. "Ça faisait un petit moment que je n’avais pas joué. Il fallait que je prenne du temps de jeu. C’était un choix personnel. C’était à la fois dur de quitter Rennes, mon club formateur, parce que quand tu pars, tu ne sais pas ce que tu retrouves derrière. Mais il fallait prendre le risque d’aller trouver du temps de jeu ailleurs." Il a disputé sept matches sous les couleurs anversoises depuis son arrivée.

Partir du Stade Rennais, pour Jérémy Gélin, "c’était le bon moment". "Je suis jeune et je voulais absolument jouer. J’ai mis un peu de temps à me décider. Anvers me voulait par rapport à ma qualité de relance mais aussi parce qu’ils jouent en 3-5-2. C’est un système que j’apprécie, qui va très bien avec mes caractéristiques. Je suis content parce que je m’y retrouve, je me sens bien ici. Je me sens comme un joueur qui a de l’importance, qui apporte quelque chose. Ça donne de la confiance, c’est gratifiant." Et le Quimpérois aura la chance d'être le seul joueur du Stade Rennais à fouler les pelouses européennes en février.

Un retour au Stade Rennais reste une option

Jérémy Gélin a donc trouver son temps de jeu avec le Royal Antwerp et ne regrette pas son départ de Rennes. "J’ai eu cette opportunité, je ne regarde pas derrière, affirme le joueur de 23 ans. Je suis venu ici pour m’aguerrir, jouer, prendre de l’expérience mais aussi pour montrer ce que je savais faire parce que certains l’avaient un peu oublié." Avec Julien Stéphan, sa relation était "basique, rien de spécifique, pas beaucoup de discussion", révèle le Breton, mais il a eu "des discussions avec lui avant de partir, c’était sain, il n’y a pas eu de soucis". Quant à un retour au Stade Rennais, la question va forcément se poser. "Je veux d’abord faire une grosse saison, c’est clair et net. Et après ? Revenir à Rennes ? De toute façon, je suis sous contrat (jusqu’en 2022, ndlr) donc il faudra que je revienne. Mais derrière, il y aura plein de possibilités, espère Jérémy Gélin. L’opportunité de Rennes peut me plaire si elle m’apporte du temps de jeu. Ça restera une option mais il y en aura d’autres j’espère. On posera tout ça sur une table quand la saison sera terminée."













Par Matthieu