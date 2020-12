RC Lens : Seko Fofana se livre sur son statut et son arrivée

Publié le 11 décembre 2020 à 15:30

Le RC Lens accueille Montpellier HSC, samedi (21h), à l'occasion de la 14e journée de Ligue 1, avec un Seko Fofana de retour en forme après une blessure musculaire. En conférence de presse d'avant match, l'attaquant de 25 ans s'est livré sur son statut de recrue la plus chère du club, son arrivée, sa blessure et son retour en forme, marqué par une grosse performance contre le Stade Rennais.

Seko Fofana de retour en forme...

Arrivée cet été au RC Lens en provenance d'Udinese, Seko Fofana a eu un début de saison en Ligue 1 perturbé par une blessure musculaire. "Comme tout le monde le sait, j’ai connu des débuts difficiles avec des rechutes, a rappelé l'attaquant ivoirien en conférence de presse. On a fini le championnat assez tard en Italie et je n’ai pas vraiment eu une préparation d’avant-saison qui m’a permis de forcément bien connaitre mes coéquipiers au départ. Aujourd’hui je sens que physiquement je suis en train de retrouver ma forme. Je ne suis pas à 100% mais je sens qu’il y a de l’évolution. Cela se passe bien et je vais progressivement pouvoir montrer ce que j’ai fait par le passé."

Seko Fofana a connu ses premières 90 minutes - et sa première passe décisive - samedi lors de la victoire du RC Lenssur la pelouse du Stade Rennais (2-0). "Honnêtement, jouer les 90 minutes contre Rennes a été difficile parce qu’après chaque fin de match, j’ai énormément de courbatures, a reconnu l'ancien joueur de Fulham. J’ai parfois du mal à récupérer mais on a un staff médical au top. Si j’ai pu faire 90 minutes et enchaîner des matches, c’est grâce à eux. On a bossé jour et nuit pour que je puisse revenir. Je ne peux pas tout bien faire mais grâce au staff et à mes partenaires, je sens que je suis en train de retrouver mon niveau. Mon corps arrive petit à petit à accepter mes efforts et on travaille tous les jours avec le staff. Plus les semaines passent, plus je me sens bien."

...Mais pas encore au top

L'ex-joueur du SC Bastia préfère néanmoins se montrer prudent, car il sait qu'il n'est pas encore en pleine possession de ses moyens. "Il y a eu des rechutes, peut-être que c’était encore fragile, mais c’est derrière nous, espère Seko Fofana. Le plus important, c’est que progressivement je retrouve mon niveau. Je suis très content de ce que le staff médical du RC Lens et tout le monde ont mis en place. Il ne faut pas oublier qu’avant ça on a eu un mois et demi en Italie durant laquelle on a dû jouer 12 matches. J’avais tout donné là-bas. Je suis arrivé ici avec l’envie de jouer mais je n’étais peut-être pas encore assez prêt. On peut se poser des questions mais tout ça est derrière, on sait comment gérer les situations à venir et c’est le plus important." De bon augure, avant la réception du Montpellier HSC, ce samedi (21h), à Bollaert.

Au RC Lens, un statut à assumer

Le transfert de Seko Fofana au RC Lens, pour environ 10 millions d'euros, est le plus cher de l'histoire du club. Mais le joueur demande un peu de patience, tout en assurant qu'il assumera son statut. "Je suis content d’être peut-être le plus gros transfert. Après, c’est sûr que derrière il y a des attentes. Il ne faut pas oublier qu’il y a eu une blessure au départ. On veut des résultats tout de suite, mais il faut regarder toute l’équipe et on peut se dire aujourd’hui que c’est bien. C’est ça le plus important, moi ça arrivera plus tard, je ne me pose pas trop de question", a répondu humblement l'Ivoirien.

"Le club m’a convaincu, a révélé Seko Fofana quant à son arrivée au RC Lens. Ils m’ont montré l’importance du projet en place. Ils m’ont montré qu’ils avaient confiance en moi. Au bout d’un moment, mon cœur a balancé et je ne pouvais plus faire semblant. Je ne me voyais pas autre part qu’à Lens. On sait que le club a une grande histoire. Notre objectif est de remonter le club au plus haut. Il y a un projet qui doit être mis en place par les dirigeants et on essaye au maximum de travailler, d’obtenir les points qu’il faut pour satisfaire dirigeants comme supporters. On a un groupe avec une très bonne mentalité et je suis content aujourd’hui d’être ici." Et cela se voit. L'équipe de Frank Haise, promue cette année en Ligue 1, pointe à la 8e place du championnat avec trois points de retard sur l'OM, 4e, et un match en moins contre ces mêmes Olympiens.













Par Matthieu