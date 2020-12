PSG Mercato : Que faisait le père de Messi avec le Qatar ?

Publié le 15 décembre 2020 à 10:25

Le feuilleton entre le PSG et Lionel Messi, avec en seconds rôles le FC Barcelone et Neymar, n'est pas prêt de se terminer, alors que l'Argentin arrive au terme de son contrat en juin prochain avec les Catalans. La presse espagnole a fait des révélations sur une rencontre qui aurait eu lieu à Barcelone avec le père du joueur au Consulat du Qatar...

Lionel Messi et le PSG discutent via le Qatar ?

Depuis l'annonce fracassante de Neymar, qui a déclaré "vouloir rejouer" à tout prix avec Lionel Messi, les rumeurs s'affolent sur le possible départ du sextuple Ballon d'Or au PSG. Si les dirigeants parisiens ont appelé à "respecter" Messi et le FC Barcelone, ils ont néanmoins des étoiles dans les yeux quand ils pensent à la possible association sous leurs couleurs du Brésilien et de l'Argentin. Le PSG préparerait le terrain financièrement, mais il reste à convaincre le joueur. Selon l'émission El Chiringuito, c'est ce à quoi travaille le Paris SG. Le père du n°10, Jorge, aurait effectivement voyagé la semaine dernière à Barcelone où se serait tenu une réunion au Consulat du Qatar. Le journaliste Quim Domenech a directement fait le lien entre Doha et le PSG, estimant que Jorge Messi discutait avec le Paris Saint-Germain par l'intermédiaire du Qatar. La presse espagnole avait déjà parlé d'un pré-accord salarial entre les champions de France et Lionel Messi, la semaine dernière.

Jorge Messi dément fermement

Alors que pouvait bien faire le père de Lionel Messi à Barcelone avec des émissaires du Qatar ? Absolument rien, selon le principal intéressé. Jorge Messi a effectivement démenti sur Instagram sa visite en Catalogne. "Faux, une nouvelle invention", a commenté le père de la star. "Je suis en Argentine depuis septembre", a précisé le père du joueur, estimant qu'il s'agissait là d'une "fake news". Il en faudra sûrement plus pour démonter les rumeurs d'un départ de Lionel Messi au PSG. Mais le père du joueur affirme donc que cette réunion n'a jamais eu lieu. Il pourrait néanmoins s'agir d'un écran de fumée alors que la discrétion est de mise dans ce genre de dossier mercato très très chaud. En attendant, l'Argentin reste un joueur du FC Barcelone et affrontera, sans doute, le PSG et son ami Neymar au mois de février en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Une occasion de plus de se croiser pour le club français et la star argentine...













