FC Nantes : Important retour pour les Canaris contre Angers

Publié le 20 décembre 2020 à 01:00

Le FC Nantes reçoit le SCO Angers ce dimanche lors de la 16e journée de Ligue 1. Patrick Collot enregistre le retour d’un renfort pour le derby des Pays de la Loire.

Un retour de taille pour le FC Nantes contre Angers

Malgré le limogeage de Christian Gourcuff, le FC Nantes n’y arrive toujours pas en championnat. Même avec la nomination de Patrick Collot, le FCN reste sur une série de six matchs sans victoire en Ligue 1. Dimanche, les Canaris vont tenter de renouer avec le succès lors du derby des Pays de la Loire contre le SCO Angers. Pour cette affiche, le coach du FCN enregistre un important retour dans ses rangs. L’entraîneur nantais pourra en effet compter sur Mehdi Abeid contre le club de l’Anjou. Le milieu algérien est de nouveau opérationnel après avoir purgé son match de suspension pour accumulation de cartons jaunes. Le retour de l’Algérien éjecte Bridge Ndilu du groupe retenu pour la réception d’Angers.

Le FCN en ballotage défavorable contre le SCO ?

S’il récupère Mehdi Abeid, Patrick Collot ne pourra pas compter sur quatre éléments. Blessés, Anthony Limbombe, Roli Pereira de Sa et Kalifa Coulibaly sont toujours à l’infirmerie. Jean-Kévin Augustin quant à lui poursuit sa remise en forme. Ancien du FC Nantes, Issa Cissokho estime que le SCO Angers part favori contre le FC Nantes. L’ancien latéral nantais estime que le club des bords de l’Erdre vit une crise sportive sans précédent. « J’ai connu des périodes délicates avec le FC Nantes mais jamais des manifestations comme celle de dimanche dernier avant le match contre Dijon [...] Tout est chaotique. On a du mal à voir où le club va et qui dirige ? Il y a des problèmes importants à tous les niveaux […] J’ai peur pour mon club de cœur parce que je ne vois pas comment il peut se relever », a décrié le pensionnaire du SO Cholet (National) au micro d’Ouest France.

Le groupe de Nantes contre Angers :

Lafont, Petric - Appiah, Basila, Castelletto, Corchia, Fabio, Girotto, Pallois, Traoré - Abeid, Bamba, Blas, Chirivella, Coco, Louza, Touré - Emond, Kolo Muani, Moses Simon.













Par Ange A.