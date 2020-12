PSG Mercato : Encore un départ comme Kouassi et Aouchiche ?

Publié le 22 décembre 2020 à 11:30

Le PSG peine à prolonger le contrat d’un joueur issu de son académie. Les négociations sont toujours en cours, mais le spectre du départ du jeune avant-centre, à la manière de Tanguy Kouassi ou Adil Aouchiche, plane sur le dossier.

Le PSG face à la concurrence pour un jeune

Le PSG a bien retenu la leçon Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche. Ces deux pépites ont filé librement de leur club formateur l’été dernier. Pour éviter que cela se reproduise, Leonardo met les bouchées doubles pour faire signer un premier contrat professionnel à un talent sorti de l’académie parisienne, mais les négociations coincent. Et cela présage d’un mauvais signe selon RMC Sport qui confirme que Daniel Labila, c’est de lui qu’il s’agit, « n’a toujours pas signé » de nouveau bail avec le Paris Saint-Germain. La source rappelle pourtant que la Direction du club de la capitale a transmis une offre au joueur de 17 ans. En effet, la situation de ce dernier ressemble fort à celle de Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche à qui le PSG avait également fait des offres, mais qui avaient également d’autres propositions intéressantes.

Justement, la radio croit savoir que le jeune attaquant est visé par plusieurs clubs allemands et néerlandais. Le média avait évoqué il y a quelques semaines que l’Ajax Amsterdam et le PSV Eindhoven sont intéressés par le profil de Daniel Labila. Ce mardi, il indique qu’une formation allemande « s’est rapprochée ces derniers jours de son entourage pour connaître les modalités d’un départ » du joueur libre de tout engagement en juin 2021. Une forte concurrence qui vient contrarier les plans des dirigeants parisiens !

Kouassi et Aouchiche ont filé librement

Pour mémoire, Tanguy Kouassi (18 ans) et Adil Aouchiche (18 ans) avaient repoussé les offres du Paris SG, leur club formateur, pour signer leur premier contrat professionnel, respectivement au Bayern Munich et à l’ASSE. Une expérience amère qui a éveillé l’attention de Leonardo depuis le dernier mercato estival. Le responsable brésilien parviendra-t-il à convaincre Daniel Labila de poursuivre son aventure au PSG ou bien ce dernier va-t-il filer comme ses devanciers ? À suivre...













Par ALEXIS