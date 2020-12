FC Nantes Mercato : Domenech sur le banc du FCN ?

Publié le 23 décembre 2020 à 10:20

Raymond Domenech, ancien coach de l'OL et ex-sélectionneur de l'Équipe de France, pourrait débarquer sur le banc du FC Nantes. Le technicien, présentement sans poste, est pressenti pour succéder à Patrick Collot, entraîneur intérimaire du FCN depuis le limogeage de Christian Gourcuff.

FC Nantes : Domenech à la place de Christian Gourcuff ?

Après le limogeage de Christian Gourcuff du banc du FC Nantes le 8 décembre 2020, et le court intérim assuré par Patrick Collot, Raymond Domenech sera-t-il le prochain entraîneur des Canaris ? Des indices portent à le croire. D’après les informations du quotidien 20 Minutes, l’ancien sélectionneur des Bleus « devrait être le nouveau coach du FCN ». La source précise cependant que même si Waldemar Kita a pensé au technicien français de 68 ans, « rien n’est signé encore » entre le club et ce dernier. Toutefois, « la probabilité » de voir Raymond Domenech à la tête du FCN « est de plus en plus grande ». Et pour conclure, le journal gratuit fait savoir que « l’annonce » de la nomination du consultant de la Chaîne L’Équipe « pourrait être faite après le match du FC Nantes contre l'Olympqiue Lyonnais mercredi soir (21 h) ».

Qui est Raymond Domenech ?

Raymond Domenech n’a plus entraîné depuis l’échec des Tricolores à la Coupe du monde 2010, en Afrique du Sud, et la polémique du bus de Knysna. Le dernier club qu’il a dirigé en Ligue 1 est l’OL et c'était en 1993. En plus d’être consultant sportif, il est le président du Syndicat des entraîneurs français (Unecatef) depuis octobre 2016. Notons que Rolland Courbis avait été annoncé au poste de coach principal du FC Nantes, mais il a vite démenti la rumeur. Rappelons que les Jaune et Vert sont 15es de la Ligue 1 avec 15 points en 16 journées disputées. Ils ne sont qu'à 3 petits points du barragiste, le Nîmes Olympique.













Par ALEXIS