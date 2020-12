ASSE Mercato : L’attaquant brésilien Hulk vers l’ AS Saint-Étienne ??

Publié le 25 décembre 2020 à 12:46

Hulk, en fin de contrat avec Shangai, est un joueur libre en pleine recherche d’un club. Sa venue à l’ ASSE est-elle une réelle possibilité comme l’évoque une source proche du club ?

Mercato : Hulk, une solution pour l'attaque de l' ASSE ?

L’ ASSE sort d’une première partie de saison catastrophique. Sur ses 17 premiers matchs de la saison, le club ligérien n’a réalisé que 4 victoires contre 6 matchs nuls pour 7 défaites. Ces tristes résultats n’ont permis d’obtenir que 18 points qui justifient amplement l’actuelle 14e place de l’équipe au classement de Ligue 1. Changer la donne est le challenge à relever pour Claude Puel, dont la nomination en lieu et place de Ghislain Printant avait suscité beaucoup d’espoirs.

En réalité, le mal stéphanois s’est avéré plus profond que ce qu’aurait pu imaginer Puel à sa prise de fonction. L’effectif de l’As Saint-Étienne ne semble pas au niveau du championnat dans lequel il évolue. Ce constat devrait logiquement encourager les dirigeants à dégager des fonds, dont ils ne disposeraient pas, pour améliorer le niveau des hommes à la disposition de Claude Puel. Trois profils de joueurs sont nécessaires au club. Au moins un buteur plus efficace que la paire Charles Abi et Jean-Philippe Krasso doit rejoindre l’attaque stéphanoise pour espérer de meilleurs résultats dans la seconde partie de la saison. Un défenseur et un milieu de terrain doivent également arriver pour donner plus de solidité au jeu arrière des Stéphanois.

Mais quel buteur pour l’ AS Saint-Étienne ?

Côté buteur, l’As Saint-Étienne doit faire l’effort de s’offrir un élément plus expérimenté. Le nom de Islam Slimani est évoqué. Le joueur a déjà fait ses preuves en Algérie, au Portugal, en Angleterre puis en Turquie avant de rejoindre l’As Monaco, en Ligue 1. Son rendement au club de la Principauté, 9 buts en 19 matchs, a attiré les regards des recruteurs stéphanois. Ces derniers ont déjà tenté le coup au mercato estival sans succès, mais seraient de nouveau à la tâche pour le faire venir cet hiver.

La situation de Islam Slimani est rendue facile par la fin prochaine de son contrat avec Leicester City (juin 2021). Ce club ne compte pas sur lui comme le démontrent ses statistiques dans la première partie de la saison. Il n’a été utilisé qu’à une seule reprise en équipe première et par 2 fois en équipe réserve du club anglais. Son salaire reste le vrai problème pour les Verts à qui un autre profil a été suggéré. En effet, Hulk, le brésilien de 34 ans, en fin de contrat avec Shanghai SIPG, est à la recherche d’un nouveau challenge.

Hulk chez les Verts avec quel argent ?

Pour le site pro-ASSE Peuple Vert, il pourrait être un meilleur choix pour l’attaque de l’As Saint-Étienne. Ce dernier est pourtant plus intéressé par un retour à Porto que par une nouvelle expérience dans un championnat comme la Ligue 1. Sa rémunération salariale ne devrait pas être dans les possibilités des stéphanois qui aimeraient déjà se séparer des 2,16 millions d’euros par saison de Ruffier. Il faut noter que le brésilien sort d’un contrat rémunéré 16,6 M€/ saison. Un rêve donc inaccessible pour l’ASSE qui cherche certes un joueur de qualité, mais un joueur à porté de sa bourse avant tout.













Par Gary SLM