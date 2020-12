Barça : PSG, Neymar, Koeman, Lionel Messi vide son sac

Publié le 28 décembre 2020 à 07:30

En fin de contrat, Lionel Messi est de nouveau proche d’un départ du FC Barcelone. Dans une sortie à la télévision espagnole, le sextuple Ballon d’Or a évoqué son avenir tout comme l’actualité du club et ses difficultés.

Le PSG tient la réponse de Lionel Messi

Déjà proche d’un départ l’été dernier, Lionel Messi devrait quitter le FC Barcelone dans les prochains mois. L’attaquant argentin ne semble pas disposé à continuer l’aventure avec son club de toujours. Sur le départ, La Pulga voit régulièrement son nom associé à Manchester City et au Paris Saint-Germain. Ancien coéquipier de l’Argentin, Neymar Jr avait fait part de son désir de rejouer avec le numéro 10 du Barça. Interrogé sur La Sexta, le joueur de 33 ans s’est prononcé sur son avenir. Il assure qu’il prendra une décision au terme de la saison. « Je ne vais pas négocier avec un club maintenant, si je le fais je vais attendre la fin de la saison. L’important maintenant c’est de terminer l’année bien et ne pas me distraire avec d’autres choses […] Je ne sais pas si je vais partir ou non, et si je pars, je veux le faire de la meilleure des façons », a-t-il confié.

Messi clôt le débat sur le retour de Neymar à Barcelone

Durant son entretien, Lionel Messi s’est de nouveau prononcé sur le retour de Neymar Jr au FC Barcelone. L’Argentin avoue que le club n’est pas pour le moment en mesure de rapatrier le Brésilien. « Ça va être dur de ramener des joueurs, il n’y a pas d’argent […] Ça doit être super cher de le ramener. Comment tu payes le PSG ? », a déclaré le sextuple Ballon d’Or. Outre la crise financière, le capitaine des Blaugranas a évoqué les difficultés du club. « Le club va mal, très mal, ça va être difficile de revenir là où il était […] Il va falloir faire beaucoup de changements », a-t-il poursuivi. S’il s’attend à des changements, le natif de Rosario est satisfait de l’arrivée de Ronald Koeman, « un choix réussi ». Pour l’attaquant barcelonais, les débuts du technicien néerlandais sont difficiles à cause l’émergence de « nouveaux et de jeunes ». Il estime néanmoins que « l’équipe grandit peu à peu ».













Par Ange A.