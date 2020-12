Arsenal Mercato : Les Gunners veulent un grand espoir anglais

Publié le 28 décembre 2020 à 17:15

Alors que la saison d'Arsenal a sûrement pris un nouveau tournant ce week-end avec la victoire des Gunners face à leurs voisins de Chelsea (3-1), le club du nord de Londres sera actif lors du mercato d'hiver. Le board du club londonien mise sur la jeunesse et aurait ajouté le nom d'une pépite anglaise à sa short-list.

Arsenal cherche un successeur à Bellerin

C'est un doux euphémisme que de dire que le début de saison d'Arsenal est raté. Sans idée, Mikel Arteta n'arrive pas à confirmer les beaux espoirs qu'il avait laissé entrevoir la saison dernière. Malgré la belle victoire face à l'ennemi Chelsea (3-1), la route vers un Arsenal attrayant semble encore longue pour le technicien espagnol. Néanmois, il demeure quelques éclaircies dans le brouillard des pensionnaires de l'Emirates Stadium. L'une d'entre elles est le retour au premier plan du latéral droit Hector Bellerin. Enfin débarrassé de toutes ses blessures, le joueur formé au Barca réalise de grandes performances et avait le brassard de capitaine ce week-end face à Chelsea. Justement, celui qui est estimé à 30 millions d'euros serait dans le viseur de son ancien club, le FC Barcelone.

Tariq Lamptey figure très haut dans la short-list des Gunners

Alors que le club de Chips Keswick comptait recruter un attaquant, il risque également de s'activer pour remplacer son défenseur de 25 ans. Les recruteurs du club treize fois vainqueur de la Premier League n'ont pas eu besoin d'aller loin pour trouver le potentiel successeur de Bellerin car ils auraient, selon le Daily Mirror, jeté leur dévolu sur Tariq Lamptey. Agé de seulement 20 ans, l'espoir anglais réalise une première saison de très bonne facture avec Brighton. Il avait décidé cet été de quitter Chelsea pour rejoindre les Seagulls qui lui offrait un plus gros temps de jeu. Auteur de trois passes décisives et d'un but, il est sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le club du sud de l'Angleterre et est estimé à 35 millions d'euros, une somme sur laquelle Arsenal peut facilement s'aligner. Néanmoins, la concurrence sera rude pour ce phénomène qui figure aussi sur les tablettes du Bayern Munich et de Manchester City. L'occasion de voir si Arsenal reste ,malgré sa mauvaise passe, considéré comme un grand club.













Par Chemssdine