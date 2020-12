Stade Rennais Mercato : Un prodige et un taulier vont partir ?

Publié le 29 décembre 2020 à 10:15

Le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck, a promis que le mercato serait calme du côté des Rouge et Noir. Mais plusieurs joueurs sont en instance de départ d'ici la fin de la saison et les jeunes pépites du SRFC intéressent fortement des grands clubs d'Europe. Il sera difficile de conserver tout le monde pour les dirigeants bretons.

Un mercato peut-être pas si calme au Stade Rennais

Fin novembre, le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck, annonçait la couleur du marché des transferts hivernal dans les colonnes de Ouest-France. "Il faut déjà s'attendre à un mercato hivernal globalement calme, avait déclaré Holveck. Les clubs français souffrent des conséquences de la crise sanitaire, et du dossier Mediapro. À l'étranger, les matches se jouent dans des stades vides, et l'impact sur les recettes de billetterie est énorme. Avec toutes ces considérations, je crois qu'il faut s'attendre à un mercato calme. En ce qui nous concerne, le calendrier qui s'annonce sera lourd (...), nous aurons besoin de tout le monde." Mais le SRFC va devoir faire avec la pression de plusieurs grands clubs, qui s'intéressent fortement à certaines révélations rennaises du début de saison. Il faudra être solide du côté des Rouge et Noir pour convaincre tout le monde de rester.

Trois départs qui pourraient faire mal

Trois noms reviennent avec insistance dans les rumeurs de départ au Stade Rennais. En premier lieu, il s'agit de Clément Grenier, revenu dans la rotation au milieu de terrain et qui a offert au Stade Rennais sa dernière victoire de 2020, sur sa pelouse, contre le FC Metz (1-0). Le milieu de terrain arrive en fin de contrat et ne ferme pas la porte à un départ. "Je n’ai pas encore pris de décision concernant le mercato qui arrive, a déclaré l'ancien Guingampais sur RMC Sport. La vérité, c’est que je n’étais pas satisfait de mon temps de jeu sur cette première partie de demi-saison. Aujourd’hui, j’en ai un peu plus, j’arrive à m’exprimer, à prendre du plaisir et à aider l’équipe. On verra ce qu’il se passe et ce qui est le mieux pour tout le monde." Le milieu de terrain de 29 ans aimerait tenter l'aventure à l'étranger, sans doute en Europe, mais pourquoi pas de l'autre côté de l'Atlantique en MLS, où il a déjà eu des touches.

Ce qui peut inquiéter les supporters du Stade Rennais, c'est le vif intérêt des clubs étrangers pour deux pépites, Brandon Soppy et Georginio Rutter. Le premier est scruté de près par l'AS Roma depuis l'été dernier. La Gazzetta dello Sport et Manu Lonjon envoient déjà le latéral de 18 ans dans la capitale italienne. Un départ de Brandon Soppy pourrait donc intervenir plus rapidement que prévu. Pour le second, c'est aussi la Serie A qui lui fait les yeux doux. Révélé en ce début de saison à la faveur de la blessure de Serhou Guirassy, Georginio Rutter a tapé dans l'oeil, lui aussi, de l'AS Roma, mais le Napoli et la Juventus sont également sur les rangs, de même que plusieurs clubs de Premier League, révèle L'Equipe. La Ligue 1 se renseigne également sur Rutter, mais le Stade Rennais ne va sûrement pas se presser pour se séparer de son attaquant de 18 ans.













Par Matthieu