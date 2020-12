PSG Mercato : Paris observe de près une autre pépite du Brésil

Publié le 30 décembre 2020 à 19:20

Dans l'actualité suite à la nomination de Mauricio Pochettino et au projet de fête de Neymar pour le Nouvel An, le PSG n'en perd pas pour autant son goût pour le mercato. Alors que la période hivernale du marché des transferts arrive, le club parisien serait intéressé par un jeune buteur brésilien.

Le PSG intéressé par Brenner

Depuis une semaine, mêler Brésil et PSG sans parler de Neymar relève de l'exploit. Alors que la fête du champion olympique a le don d'énerver ses dirigeants, Leonardo garde assez de calme pour chercher une pépite du côté du pays des palmiers. Et selon les informations de TMW, le directeur sportif brésilien aurait peut-être trouvé son bonheur du côté de Sao Paulo. En effet, le club de la capitale aurait jeté son évolu sur Brenner Da Silva, dit Brenner. L'attaquant de 20 ans affiche des statistiques impressionnantes pour sa première saison complète en professionnel. Auteur de 22 buts en 37 matchs toutes compétitions confondues, l'auriverde est un avant-centre moderne et est déjà une vedette au Brésil où il a inscrit 11 buts et délivré 3 passes décisives rien qu'en championnat.

Du monde sur le dossier

Lié au club de la métropole brésilienne jusqu'en décembre 2022, Brenner n'a jamais caché sa volonté de rejoindre le Vieux Continent à terme. Cela tombe bien, ces performances prometteuses ont tapé dans l'oeil de nombreuses écuries européennes prestigieuses. Tuttosport nous apprenait hier que Leonardo et le PSG avait amorcé de sérieux contacts avec l'entourage du joueur et avait commencé à discuter avec le Sao Paulo FC dans l'optique d'un transfert dès cet hiver. Encore selon le média transalpin, le club francilien ne serait pas le seul sur le dossier car l'AC Milan, la Juventus Turin et l'Ajax Amsterdam seraient également sur les rangs du crack brésilien. Une grosse concurrence pour le PSG, qui avance de toute façon ses pions sur d'autres joueurs plus expérimentés.













Par Chemssdine