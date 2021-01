Transfert PSG : Les plans secrets du PSG de Pochettino révélés

Publié le 05 janvier 2021 à 11:35

Le premier match de Mauricio Pochettino approche, dès ce mercredi (21h) sur la pelouse de l'ASSE, mais tous les yeux sont braqués sur le mercato parisien et sur les premiers choix de l'entraîneur argentin dans les semaines à venir. Si plusieurs dossiers ont été activés ou clos, l'un d'entre eux avance à grands pas selon les dernières révélations de la presse espagnole, et devrait faire grand bruit.

Le PSG va faire du bruit sur le marché des transferts

L'arrivée de Mauricio Pochettino à la tête du PSG a entraîné un flot de rumeurs. Mais pas seulement. L'entraîneur argentin a déjà pris des décisions quant au mercato qui a ouvert ces portes il y a quelques jours. Exit la piste Christian Eriksen, longuement évoquée au cours de l'automne. Le Danois n'intéresse plus du côté du Paris SG et devrait quitter l'Inter Milan pour un retour vers l'Angleterre. Outre-Manche, Pochettino en pince pour Dele Alli, que Tottenham ne veut pas lâcher, au même titre que Harry Kane. Très apprécié de Thomas Tuchel, David Alaba ne devrait pas venir non plus au PSG et intéresse l'Espagne. Et c'est bien au-delà des Pyrénées que se penchent tous les regards. La possible arrivée de Lionel Messi, en fin de contrat au FC Barcelone, s'est précisée depuis la nomination de Mauricio Pochettino à la tête de l'équipe. Après l'appel du pied de Neymar, c'est un nouvel argument de poids dans la course à la signature du sextuple Ballon d'Or. Et la presse espagnole a fait de nouvelles révélations, après avoir évoqué un accord salarial et un contrat clés en main pour le petit Argentin.

Sergio Ramos vend la mèche !

C'est un joueur du Real Madrid qui aurait confirmé l'issue que tous les supporters du PSG attendent. En effet, selon les dires de Josep Pedrerol sur le plateau d'El Chiringuito, Sergio Ramos aurait fait des révélations malgré lui sur l'avenir de Lionel Messi. En fin de contrat, le défenseur attend une proposition de prolongation convaincante de sa direction. Le Paris SG est à l'affût dans ce dossier, le nom de Sergio Ramos plaisant aux oreilles de l'état-major à Doha. Et comme l'offre madrilène attendue (deux saisons) n'arrive pas, le champion du monde met la pression sur le président Florentino Pérez. Ramos lui aurait déclaré : "Votre offre, je ne vais pas l'accepter. Au PSG, on me propose de faire équipe avec Lionel Messi." Une révélation choc qui donne un argument de plus à ceux qui prêchent l'arrivée prochaine de Lionel Messi à Paris.













Par Matthieu