RC Strasbourg Mercato : L'avenir de Dimitri Lienard incertain

Publié le 05 janvier 2021 à 20:35

Le RC Strasbourg se montre discret sur le marché des transferts, alors que l'équipe a traversé une première partie de saison compliquée, les supporters pourraient apprendre une mauvaise nouvelle. Le RC Strasbourg pourrait bien voir l'un de ses joueurs emblématiques partir.

Le doute plane au RC Strasbourg

Le dossier Dimitri Lienard paraît en suspense et le joueur reste incertain quant à son avenir au club. Lienard, devenu incontournable depuis son arrivée en 2013 au RC Strasbourg, attend encore de savoir ce que l'avenir lui réserve. Alors que des discussions avaient déjà été entamées, le dossier ne bouge plus. Le contrat du milieu de 32 ans s'achève pourtant dans six mois seulement, sans perspective concrète de prolongation pour l'instant. Dimitri Lienard attend une proposition du club alsacien mais d'autres clubs sont déjà intéressés par le profil du joueur.

Déjà des pistes en L1 et L2

Caen et Sochaux en Ligue 2 et Angers SCO en Ligue 1 suivent le joueur de prés. A Caen un profil comme celui de Lienard pourrait bien séduire Pascal Dupraz. En effet, Dimitri Lienard qui a fait son chemin depuis la National 1, jusqu'au succès qui a suivi en Coupe de la Ligue, est un symbole de réussite. Au fil des années, il a réussi à se faire une place de choix au RC Strasbourg, devenant l'idole de la Meinau et gagnant la confiance de ses dirigeants. Le président Marc Keller déclarait à son sujet : "C'est un super exemple de progression d'un véritable fidèle du club. Il symbolise le travail bien fait et récompensé. Chaque fois qu'on a franchi un palier sportif, il a su s'y adapter et on l'a accompagné financièrement de manière tout à fait logique." Un joueur intéressant donc pour les clubs de Ligue 2 candidats à la montée, où il pourrait écrire un nouveau chapitre de sa carrière. Reste à savoir si des clubs seront en mesure de lui proposer des projets sportifs intéressants, si toutefois son avenir se dessine effectivement loin du RC Strasbourg.













Par Hind