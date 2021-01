PSG Mercato : Une très belle occasion à saisir maintenant

Publié le 06 janvier 2021 à 08:42

Depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino, le PSG viserait certains ex-joueurs de l'entraineur à Tottenham. Alors qu'en début de semaine les pistes Dele Alli et Harry Kane semblaient s'éloigner, le club anglais voudrait garder les deux joueurs, une autre piste se dessine. Cette fois la voie est ouverte et le PSG pourrait se retrouver en pole position.

L'intérêt du PSG pour Christian Eriksen, le milieu offensif danois de l'Inter est bien connu. Le joueur ne rentrerait plus dans les plans de Antonio Conte, mais n'aurait pas été encore approché officiellement pour le moment. Même si certains clubs anglais commesemblent s'intéresser au profil du joueur. Les rumeurs d'un prêt à l'sont quant à elles écartées pour le moment. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, l'Ajax n'aurait pas ouvert de discussions pour signer Christian Eriksen en prêt. Selon Romano, l'Ajax serait en train d'explorer d'autres pistes. Donc pas encore d'approches sérieuses pour le Danois, ce qui laisserait la voie libre au PSG, en meilleure position pour négocier avec l'Inter. C'est le moment pour le club parisien d'avancer sur le dossier.Lors de sa conférence de presse la veille, Mauricio Pochettino avait répondu au sujet des rumeurs de transferts qu'il attendait encore de voir son groupe au complet. "Ce n'est pas le moment de commenter les rumeurs, nous venons d'arriver il y a quelques jours. Nous suivons la récupérations de nos blessés, nous parlons avec Leonardo, a-t-il déclaré". Pour autant, Pochettino apprécie beaucoup le profil du joueur qu'il a vu jouer sous sa direction à Tottenham et Leonardo aurait le Danois dans le viseur depuis un certain temps. Paris avance prudemment cependant, le club étant touché comme beaucoup d'autres par la crise sanitaire. Pochettino a tenu à le rappeler, "c'est vrai qu'un club comme le PSG regarde toutes les possibilités qu'il a, d'autant plus avec cette période compliquée liée à la crise sanitaire".

