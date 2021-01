Ligue 1 : OM - MHSC, ce qu'il faut savoir avant la rencontre

Publié le 06 janvier 2021 à 13:50

L'OM reçoit ce mercredi soir à 21h le MHSC pour la 18e journée de Ligue 1 après la courte trêve de décembre. L'OM, qui a connu un début de saison mouvementé, était resté sur une défaite face à Angers SCO. Montpellier reste sur sept déplacements sans défaite en Ligue 1 (4 succès, 3 nuls) et possède la quatrième meilleure attaque du championnat. Ce derby de la Méditerranée va constituer un sacré défi pour André Villas-Boas qui vise les places européennes.

L'OM a l'avantage

L’OM a les chiffres de son côté. Lors de ses dernières rencontres contre Montpellier, Marseille n’a perdu que deux de ses 25 matchs à domicile contre Montpellier (11 victoires, 12 nuls), la dernière défaite datant du mois d'août 2014, match perdu 2-0. Même si l'OM affiche une meilleure forme sur le papier à ce stade en comparaison avec ses récentes saisons avec un total de buts encaissés inférieur, il a montré une mauvaise mine ces dernières semaines. Les joueurs d'AVB ont été en grande difficulté, se reposant beaucoup sur des performances individuelles leur permettant de gagner sur le fil. Même si Florian Thauvin et Steve Mandanda sont en forme, le premier est impliqué dans plus de la moitié des buts de Marseille en championnat cette saison (6 buts et 6 passes décisives) et le second a sauvé son équipe plus d'une fois, alors que le match pouvait basculer du mauvais côté.

André Villas-Boas en est conscient et sait qu'il ne peut pas éternellement compter sur un miracle pour ramener des résultats. La fin de la saison a vu aussi certains éléments de l'équipe bien entamés physiquement, notamment Alvaro, Rongier et Sakai. S'il peut toujours compter sur Dimitri Payet qui semble être dans une bonne forme, AVB devra retrouver un équilibre dans cette équipe, sinon le reste de la saison risque d'être rude s'il n'obtient pas de nouveaux renforts cet hiver. Actuellement, l'OM piste plusieurs joueurs et avance sur certains dossiers comme celui du joueur napolitain Milik, mais freine devant le prix demandé par le club parthénopéen.

Même si l'OM possède un avantage face à Montpellier, il reste à voir dans quel état de forme sont les hommes de AVB après les fêtes de fin d'année. L'entraineur, quant à lui, s'était montré souvent exaspéré et insatisfait des résultats de son équipe et de sa situation au club également. Mais il pourrait redresser la barre dès ce mercredi soir.

La composition probable de l'OM selon L'Equipe : Mandanda - Saai, Gonzalez, Caleta-Car, Nagatomo - Kamara, Cuisance, Gueye - Thauvin, Benedetto, Payet.

Le MHSC peut compter sur son attaque

Même si l'histoire ne penche pas en sa faveur lorsqu'il s'agit d'affronter l'OM, Montpellier aborde la rencontre avec de bons arguments pour y croire. Déjà une attaque en pleine forme avec le duo dynamique composé de Andy Delort et Gaëtan Laborde. Les deux joueurs ont une entente parfaite et risquent de poser quelques soucis dans la surface de l'OM. Le MHSC a en effet marqué 11 buts de la tête en Ligue 1 cette saison, dont 5 par Andy Delort. En plus d'avoir gagné ses derniers matchs à l'extérieur, Montpellier compte cette saison déjà 29 buts après 17 rencontres, leur meilleur total à ce stade de la saison depuis 2013. Autant dire que cela en fait un adversaire coriace pour les Marseillais qui devront se montrer solides derrière au risque de le payer cash.

Du côté des absents, le MHSC devra se déplacer sans Savanier et Mavididi, les deux joueurs sont positifs au Covid-19, alors que Pedro Mendes est blessé au mollet. Damien Le Tallec devrait lui faire son retour dans le groupe, il a été convoqué par Michel Der Zakarian mardi.

La composition probable de Montpellier HSC donnée par le Midi Libre : Omlin - Sambia, Congré, Hilton, Cozza, Ristic - Ferri, Chotard, Mollet - Delort, Laborde.













Par Hind