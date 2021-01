Transfert PSG : Deux dossiers de Pochettino avancent déjà bien

Publié le 06 janvier 2021 à 11:20

À quelques heures du premier match de Mauricio Pochettino à la tête du PSG, sur la pelouse de Geoffroy-Guichard pour y affronter l'ASSE, le coach argentin continue d'étudier parallèlement le mercato hivernal. Et deux de ces premiers projets semblent en passe d'aboutir. Un bon coup de pouce pour Leonardo qui va pouvoir se concentrer sur d'autres dossiers...

Pochettino construit son effectif et évacue les indésirables

L'arrivée de Mauricio Pochettinorime avec grands projets pour le PSG. La seconde partie de cette saison apparait comme une étape transitoire vers un Paris Saint-Germain qui risque de prendre une nouvelle dimension en 2021-2022. Mais pour préparer l'avenir, il faut commencer dès maintenant. Et l'Argentin a émis des avis et posé des options sur certains joueurs, amenés à renforcer ou à quitter le club. La toute première victime de l'ère Pochettino devrait être l'Allemand Julian Draxler. En fin de contrat à l'issue de la saison, le milieu offensif devrait quitter la capitale dès cet hiver pour en découvrir une autre.

En effet, les rumeurs sur son départ vers Arsenalse font de plus en plus insistantes. France Football assure que les Gunners ne lâchent pas Julian Draxler, eux qui souhaitent renforcer un milieu de terrain à la peine cette saison, malgré un rebond au niveau des résultats durant les fêtes. Arsenal serait prêt à maintenir le salaire élevé du joueur de 27 ans, à hauteur de 7 millions d'euros brut annuels. Avec la fin de contrat du joueur approchant, le PSG ne devrait récupérer que 10 à 15 millions d'euros sur son joueur, mais l'intérêt est ailleurs avec ce dégraissage et de substantielles économies de salaire.

La première arrivée du PSG de Pochettino dans les tuyaux ?

En conférence de presse avant le déplacement de son PSG à l'ASSE, Mauricio Pochettino n'a pas souhaité évoquer le mercato. Il s'est contenté de dire que quand le moment sera venu, le Paris SG jettera toutes ses forces dans la bataille. Une réponse qui a fait suite à une question sur la possibilité de recruter Christian Eriksen. Le Danois est lié depuis de longues semaines au PSG, alors qu'il ne fait plus partie des plans d'Antonio Conte à l'Inter Milan. Un jour pressenti en France, l'autre en Angleterre, Eriksen serait bel et bien dans les petits papiers du club parisien, selon Sky Sports. Le média confirme l'intérêt de Mauricio Pochettino pour son ancien joueur à Tottenham et affirme que l'Argentin voudrait faire du milieu de terrain de 28 ans sa première recrue. Un transfert qui a toutes les chances d'aboutir, tant la volonté de l'Inter de céder son joueur et celle de ce dernier de quitter la Lombardie sont fortes. Paris avait déjà une longueur d'avance dans le dossier et pourrait concrétiser l'affaire dans les prochains jours.

Pourtant, selon l'expert du mercato, Gianluca Di Marzio, le PSG aurait pris contact avec l'Inter Milan ces derniers jours. Et ce, pour signifier au club lombard qu'il n'avait pas l'intention de recruter Christian Eriksen. Di Marzio a ajouté que l'arrivée de Pochettino n'allait pas changer les plans parisiens. Alors qui de Sky Sport ou du journaliste italien croit avoir la vérité...?













Par Matthieu