Barça Mercato : Le club aurait pris une décision pour Griezmann

Publié le 06 janvier 2021 à 13:35

Antoine Griezmann n'a pas eu un début d'année facile. Relégué sur le banc pour le premier match du Barça après ses mauvaises prestations en décembre, Koeman lui avait préféré Martin Braithwaite. Des questions sur son avenir au FC Barcelone se sont posées, certains évoquaient même la possibilité d'un départ du Français.

Griezmann dans les plans de Koeman

Suite à la non titularisation de Griezmann lors du dernier match, l'entraineur du club catalan Ronald Koeman s'était expliqué sur ce choix : "Je fais confiance à tous les joueurs de notre équipe (...), cela ne veut rien dire pour Antoine. Nous avons besoin de tous les joueurs pour les nombreux matchs qui nous attendent." Les débuts de Griezmann au club n'étaient certes pas faciles, mais avec l'arrivée de Koeman, le champion du monde était plus optimiste, convaincu qu'il trouverait sa place dans cette équipe. Un sentiment partagé par son entraineur qui semble malgré tout décidé à le garder.

Le Barça a tranché

A son arrivée à la tête de l'équipe, Koeman avait discuté avec le joueur et lui avait signifié qu'il le considérait comme un cadre du groupe sur lequel il comptait cette saison. Griezmann a un coup de moins bien et Koeman a pris donc des décisions en conséquence, mais il serait encore en train de chercher la meilleure manière de l'utiliser sur le terrain avec le retour de Messi. En ce qui concerne la position du club, selon le quotidien sportif catalan Sport, le Barça continuerait à parier sur Griezmann. Le club nierait absolument les rumeurs de départ, en affirmant que le joueur ne serait pas sur le marché des transferts. Le Barça se serait également engagé à inverser la situation et compterait sur Griezmann dans cette période décisive de la saison. Selon la même source, le Français devrait débuter normalement le prochain match qui opposera les catalans à l'Athletic ce soir. A un mois des grandes échéances européennes, il est peu probable que le club catalan décide de se passer des talents d'Antoine Griezmann.













Par Hind