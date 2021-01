ASSE : Un contre-pied parfait pour faire taire les rumeurs

Publié le 07 janvier 2021 à 13:00

L'ASSE poursuit sa série de matches sans défaite après son nul intéressant (1-1) contre le PSG, à l'occasion de la 18e journée de Ligue 1. Les Verts ont montré un visage convaincant pour accrocher Mauricio Pochettino, pour son tout premier match sur le banc parisien. Et Claude Puel peut se satisfaire de la prestation d'un de ses joueurs, récemment très critiqué et qui va faire taire les critiques pour un temps.

L'ASSE accroche le PSG, Claude Puel satisfait

Claude Puel et les Stéphanois s'en contenteront. Pour la reprise de la Ligue 1 après la très courte trêve hivernal, l'ASSE a tenu en échec le PSG de Mauricio Pochettino avec une performance solidaire, de bon augure pour la suite du championnat. Les Verts ne perdent plus et ont retrouvé une certaine solidité qui plait à l'entraîneur forézien. Ils auraient même pu s'imposer avec un peu plus d'efficacité et de réussite. "Il y a de la satisfaction pour notre comportement général et un peu de frustration, parce qu'on a la sensation qu'on pouvait obtenir un meilleur résultat, a reconnu l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Mais il ne faut pas être trop gourmand. Cette sensation était plus forte sur les matches précédents qu'on méritait de remporter." Les Stéphanois restent englués à la 14e place, mais ce match contre Paris doit servir de référence.

"On est sur une bonne phase, même si on n'est pas récompensés", a plaidé Claude Puel, après le septième match sans défaite de Saint-Etienne. "On a vu une structure, des intentions de jeu, de la présence sur les coups de pied arrêtés, on a sorti proprement le ballon. Il faut continuer comme ça." Même son de cloche du côté du gardien Jessy Moulin, auteur d'une solide performance dans les cages de l'ASSE. "Frustré ? Au vu du match, on mène au score, on a des occasions… On sait que c’est Paris en face, on ne va pas les prendre de haut. On continue sur notre lancée sans perdre. Il y a beaucoup de positif même s’il y a aussi un poil de frustration." Dans le jeu, le portier des Verts a reconnu que son équipe a franchi un palier : "On a su garder le ballon, trouver les passes. On a réussi à tenir le ballon sous pression, c’est très positif pour la suite. Ça restait une très grande équipe en face même s’ils sont dans une phase avec un nouveau coach. On est fier d’avoir tenu tête à Paris."

Jessy Moulin impérial dans les buts

Surtout, Jessy Moulin a réalisé un match référence pour lui aussi. Après une période où il a été très critiqué, il reconnait que "c'est bien pour la confiance". Le gardien de l'ASSE redevient décisif au bon moment pour les Verts. "C’est dur de faire des arrêts. Je suis content d’avoir pu aider l’équipe. C’est mon boulot. Le point, on le doit à toute l’équipe, a ajouté modestement Moulin. Des fois, on arrive à se hisser sur un match au niveau des grosses équipes. C’est à nous de trouver notre rythme pour mettre ces ingrédients à chaque match, où que ce soit et qui que ce soit en face." Celui qui déclarait il y a quelques semaines être "arrivé sans aucune prétention" à l'ASSE a dû assumé le rôle de gardien n°1 après la mise au placard de Stéphane Ruffier, dont il fut très longtemps la doublure. "J’apprends aussi le poste et à enchaîner. Il faut continuer à bosser de toute façon et à vouloir y arriver. J’ai mon opinion sur mes performances mais je la garderai pour moi. Mon but, c’est la régularité."

Peut-être que la rupture du contrat de Stéphane Ruffier a eu l'effet escompté sur un Jessy Moulin maintenant libéré. Claude Puel avait d'ailleurs déclaré, à la suite de la fin de l'aventure avec son ancien portier titulaire : "C’est une situation que l’on a à déplorer mais qui entre dans une certaine logique. Il est important pour le groupe qu’il n’y ait pas de choses qui puissent perturber les joueurs." C'était sans doute là une allusion à Jessy Moulin, qui peut maintenant pleinement assumer son rôle de numéro un. Et contre le PSG, il l'aura fait à merveille, récoltant un 7/10 dans les colonnes de L'Equipe.

Faire taire les critiques

Une façon de faire taire les critiques qui s'abattaient sur lui, bouc-émissaire de l'équipe et parfois tenu responsable, à tort, de la situation de Stéphane Ruffier à l'ASSE. "Force est de reconnaître que Stéphane Ruffier a gagné beaucoup de points pour les Verts pendant de nombreuses années, avait notamment déclaré Patrick Guillou. Il n’a pas été bon pendant quelques semaines, peut-être des mois, mais ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, il n’est plus bon du tout et qu'il est à mettre à la cave ou au grenier. Si Jessy Moulin gagne 15 points, il n’y a pas de débat. S’il est aussi bon qu’il l’a été lors des tout premiers matchs, il n’y a absolument rien à dire. Pendant toutes ces années, tout le monde s’est trompé sauf Claude Puel ?" L'entraîneur des Verts doit sourire derrière son masque et espérer que les bonnes performances de Moulin se poursuivent afin de définitivement faire taire les critiques.













