OM Mercato : Du nouveau sur les pistes chaudes de Longoria

Publié le 08 janvier 2021 à 06:00

L’Olympique de Marseille espère signer un renfort offensif durant le mercato d’hiver. Toutefois, la tâche s’annonce ardue pour l’ OM, notamment avec la récente sortie de Laurent Nicollin.

L’ OM refroidi sur la piste Gaëtan Laborde

Alors que les clubs vont bientôt entamer la deuxième moitié de saison, l’Olympique de Marseille se cherche toujours un attaquant. Ces derniers jours, le nom de Gaëtan Laborde a été associé à l’ OM. L’avant-centre montpelliérain compte 6 buts et 5 passes décisives en Ligue 1 sur l’exercice actuel. Seulement, l’attaquant du MHSC pourrait ne pas poser ses valises à Marseille. Laurent Nicollin, le président du Montpellier Hérault, s’est montré ferme au sujet de son buteur de 26 ans. « Personne n’a de bon de sortie et je n’ai pas de proposition. Quand j’aurais une proposition sur mon bureau, je pourrai réfléchir à savoir si je le vends ou pas et je discuterai avec son agent », a confié le dirigeant languedocien dans un entretien au Figaro.

Une lueur d’espoir dans le dossier Milik ?

Directeur sportif de Naples, Cristiano Giuntoli s’est exprimé sur l’avenir d’Arkadiusz Milik. En fin de contrat chez les Gli Azzurri, le buteur polonais est également sur les tablettes de l’ OM. Le dirigeant napolitain n’exclut pas un départ de Milik cet hiver, surtout que l’avant-centre de 26 ans représente l’un des plus gros salaires du club. « Milik parti en janvier ? Nous ne savons pas, la situation est toujours ouverte. Nous allons voir, il reste encore du temps », a confié Cristiano Giuntoli jeudi au micro de Sky Sport. En fin de contrat à Naples, le Polonais est condamné à partir d’ici la fin de la saison. Il n’a pas disputé la moindre minute de jeu cette saison avec le club parthénopéen. Il paye son refus de prolonger son contrat avec l’actuel 6e de Serie A.













Par Ange A.