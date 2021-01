FC Lorient : Hécatombe chez les Merlus avant de jouer Bordeaux

Publié le 08 janvier 2021 à 17:30

Très mal en point cette saison en Ligue 1, le FC Lorient pointe à une très inquiétante dix-neuvième place. Se déplaçant sur la pelouse des Girondins de Bordeaux ce samedi, les Merlus devront gagner à tout prix et ce, malgré l'absence de quatre de leurs cadres.

Christophe Pellissier est excédé

Saison compliquée pour le promu lorientais. Alors que le RC Lens joue les premiers rôles, on ne peut pas en dire pareil pour les Merlus. Le FC Lorient est dix-neuvième et vient de compiler trois défaites en quatre rencontres. Lors du dernier match, les Bretons ont tenu tête à l'AS Monaco avant de lâcher prise suite à l'expulsion de Jonathan Delaplace et se faire corriger (2-5).

Des problèmes défensifs symptomatiques et qui ont le don d'énerver Christophe Pellissier, coach de la formation morbihannaise : "Là où j’en veux à mes joueurs, c’est qu’on égalise à dix contre onze et on prend un but dans la minute, qui fait pencher la balance et donne un score sévère. On est vraiment mal payés, regrettait l’entraîneur des Merlus, qui s’est déjà bien creusé la tête pour régler les problèmes défensifs. On a tout essayé, la défense à cinq, des changements de joueurs, mais s’il faut marquer six buts pour gagner, ça va devenir compliqué, même si on se crée des occasions."

Les cadres du FC Lorient seront absents à Bordeaux

Montrant de belles choses avant la trêve, Lorient n'arrive pas à s'extirper des bas-fonds du classement à cause de leur arrière-garde bien trop poreuse. Des déboires défensifs qui s'expliquent par les absences récentes de Thomas Fontaine et Mathieu Saunier. Des absences qui risquent encore de se prolonger et qui ne devraient pas être les seules. En effet, d'après L'Equipe, quatre cadres du FC Lorient ont été testé positif à la Covid-19. Il s'agit des attaquants Yoane Wissa, Adrian Grbic, Pierre-Yves Hamel et l'hécatombe se poursuit en défense où Julien Laporte est également contaminé. Avec le nouveau protocole, le match contre Bordeaux aura bien lieu et avec une attaque décimée, Lorient devra compter sur un grand Terem Moffi, buteur lors des deux derniers matchs, pour pouvoir faire un coup en Gironde. Il s'agit d'un doux euphémisme que de dire que la mission sera compliquée à réussir...













Par Chemssdine