ASSE : Fin de série pour Saint-Étienne battu par Reims

Publié le 10 janvier 2021 à 01:00

L’AS Saint-Étienne s’est inclinée contre le Stade de Reims (3-1) samedi lors de la 19e journée de Ligue 1. L’ ASSE a concédé sa première défaite en championnat depuis novembre.

L’ ASSE dominée par le Stade de Reims

Après un match nul prometteur contre le PSG (1-1), l’AS Saint-Étienne a chuté sur la pelouse du Stade de Reims. Samedi, l’ ASSE a été battue par le club champenois (3-1). Un doublé de Boulaye Dia (12e s.p et 37e) et une réalisation de Mathieu Cafaro (58e) ont permis aux Stadistes de l’emporter. Auteur de son premier but de la saison, Charles Abi (72e) a sauvé l’honneur des siens à Auguste-Delaune. Suite à ce revers, Saint-Étienne voit sa série de sept matchs sans défaite s’estomper. Les hommes de Claude Puel ne s’étaient plus inclinés depuis le 21 novembre et une défaite contre le Stade bretsois (4-1). Les Verts pointent désormais à la 16e place de Ligue 1 avec 5 points d’avance sur Dijon, barragiste. Ils ont encore perdu Panagiotis Retsos sur blessure contre Reims.

Le coup de gueule de Debuchy après la défaite

Capitaine de l’AS Saint-Étienne, Mathieu Debuchy a poussé un coup de gueule contre l’arbitrage. Le latéral stéphanois estime que le penalty concédé a refroidi les siens. « On a bien débuté le match mais après on a baissé de pied. Il y a eu ce penalty pour eux, qui les a favorisés […] Ce soir, Reims évoluait à un de plus sur le terrain. C’est dommage, on a donné le maximum […] Peut-être qu’on a été nul, mais d’autres personnes, notamment l’arbitre passe à côté de son match », a lâché le défenseur au micro de Téléfoot. Il se tourne déjà vers le prochain match de l’ ASSE dimanche en Alsace. « On va essayer de repartir de l’avant le weekend prochain à Strasbourg, ce sera important », a poursuivi le capitaine des Verts.













Par Ange A.