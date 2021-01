Vente OM : Boudjellal du rêve à la réalité, de Zidane à Anelka

Publié le 14 janvier 2021 à 15:00

Mourad Boudjellal n'est plus en promotion de son dernier livre sorti début décembre et ses sorties sur le dossier Vente OM se font plus rares. Recadré notamment par l'Olympique de Marseille, mais aussi par l'ancien président du club Bernard Tapie, l'homme d'affaires de 60 ans, dont le rêve reste de racheter l'OM, se frotte à une toute autre réalité.

La première aventure foot de Mourad Boudjellal

L'officialisation ne saurait tarder, mais Mourad Boudjellal va bien être président d'un club de football. Mais il ne s'agit pas de l'Olympique de Marseille, le "rêve" de l'ancien président du RC Toulon. C'est à Hyères, au HFC, que l'homme d'affaires va prendre ses repères dans un nouveau monde. D'après les informations d'ActuFoot et de Var Matin, le club du Var devrait annoncer la nouvelle dans les jours à venir. Au Hyères FC, club de N2, les ambitions sont de rejoindre le niveau professionnel le plus rapidement possible. Mourad Boudjellal devrait bien prendre le rôle de président du club, dont l'équipe première est entraînée par un ancien de Ligue 1 et de l'ASSE, Lilian Compan. Boudjellal pourrait également injecter de l'argent dans le club de basket local, le Hyères Toulon Var. Un beau projet mais loin de la dimension qu'aurait pu prendre celui de la Vente OM.

Vente OM : pas de Zidane, mais Anelka pour Boudjellal !

Mourad Boudjellal rêve de Zinédine Zidane à l'OM. "Si j'étais président de l'Olympique de Marseille, il y a un mec, je dormirais devant chez lui jusqu'à ce qu'il en ait marre", avait-il déclaré en parlant de Zizou. "Soit il me met des coups de pied et il me dégage. Soit à force de me voir il va dire oui parce qu'il n'en pourra plus. C'est le devoir d'un président de l'OM. Il n'a pas l'obligation de réussir, il a l'obligation d'essayer." Mais l'ancien président du RCT va passer du rêve à la réalité. Et de Zinédine Zidane à Nicolas Anelka. Selon Var Matin, toujours, l'ancien attaquant banni de l'équipe de France devrait prendre le rôle de directeur sportif au Hyères FC pour deux saisons. Un joli nom pour la première de Boudjellal, qui passe néanmoins du dossier Vente OM et Zidane à Hyères et Anelka. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid.













Par Matthieu