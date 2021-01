OM : Les vérités d'Alvaro sur son nouveau clash avec Neymar

Publié le 15 janvier 2021 à 08:00

Alvaro Gonzalez a de nouveau croisé le chemin de Neymar Jr lors du Trophée des champions. Suite à leurs retrouvailles, les deux hommes en sont arrivés à une rixe verbale sur les réseaux sociaux. Le défenseur de l’OM est revenu sur ce nouvel accrochage avec l’attaquant du PSG.

Alvaro Gonzalez accuse encore Neymar après PSG - OM

Mercredi était jour de retrouvailles entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. Le PSG et l’OM se retrouvaient dans le cadre du Trophée des champions. Une affiche remportée (2-1) par le club francilien. Auteur du but de la victoire de Paris, Neymar Jr s’est empressé après la rencontre de chambrer Alvaro Gonzalez. Les deux hommes avaient déjà un antécédent après le premier Classique remporté par Marseille (0-1) au Parc des Princes en septembre. Revanchard, le Brésilien s’est moqué du défenseur espagnol sur Twitter. S’en sont suivies des intrigues cocasses entre les deux joueurs sur le réseau social. Après ce nouvel épisode, le défenseur marseillais a tenu à s’expliquer. Une fois de plus, il déplore le comportement de son rival parisien.

Un nouveau clash en vue en février ?

Dans une vidéo envoyée à l’émission espagnole El Chiringuito, Alvaro Gonzalez a chargé Neymar Jr. Pour lui, l’attaquant brésilien excelle dans la provocation. « Comme vous l’avez vu, les provocations continuent. Après le match lors de la remise des trophées, il a continué la provocation. J’ai gardé mon calme et il a mis un autre tweet. Lorsqu’une personne est considérablement moins intelligente que vous, il est très facile de la surmonter dans de nombreux domaines de la vie », a déclaré l’ancien de Villareal. Une nouvelle sortie qui va rajouter du feu au poudre dans les relations entre les deux hommes. Lesquels doivent se retrouver le 7 février lors de la réception du PSG au Vélodrome en championnat.













Par Ange A.