Stade Rennais : Lilian Brassier au bon souvenir du SRFC

Le Stade Rennais se déplace sur la pelouse du Stade Brestois, dimanche (13h), pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Un match qui promet entre un SRFC qui revient en forme et des Finistériens enthousiasmants lors de la première partie de saison. Et les Rouge et Noir retrouveront Lilian Brassier, prêté chez le voisin brestois.

Le Stade Rennais, l'élite des centres de formation

C'est un joli choc qui va opposer les hommes de Julien Stéphan à ceux d'Olivier Dall'Oglio. Et parmi eux se trouve un joueur que l'entraîneur du Stade Rennais connait bien, en la personne de Lilian Brassier. Le défenseur de 21 ans, arrivé à 14 ans à Rennes, a été prêté par le SRFC du côté du Stade Brestois. Pour Le Télégramme, il est revenu sur ses années de formation rennaises. "Plusieurs clubs de Ligue 1 étaient intéressés par mon profil. Au final, moi et mes parents nous avons choisi Rennes par rapport à l’école, c’était vraiment fiable, ils proposaient un bon suivi scolaire, a expliqué Lilian Brassier. En plus de ça, en termes de progression sportive, à ce moment-là, c’était le meilleur centre de formation. Pendant deux ans, les éducateurs du Stade Rennais étaient venus de nombreuses fois à Argenteuil voir mes parents. J’ai fait des tournois avec eux, des détections aussi. J’ai hésité entre Lens, Auxerre et Rennes, mais le choix avait été rapide, au final."

Le Stade Brestois de Brassier attend Rennes

Mais le joueur originaire d'Argenteuil, s'il n'avait pas souhaité, à l'époque, rejoindre le PSG, garde l'idée dans un coin de sa tête. "Le coach du PSG chez les jeunes me parlait aussi beaucoup à cette époque-là, a révélé Lilian Brassier. Mais ce n’était pas quelque chose que je souhaitais puisque dans ces années-là, ils ne sortaient pas encore beaucoup de jeunes chez les pros. C’est une équipe que j’ai toujours aimée, j’ai toujours voulu y jouer, mais pas pour ma formation." En attendant, le Stade Brestois va accueillir le Stade Rennais avec un effectif presque au complet. Denys Bain est toujours en reprise après sa rupture des ligaments croisés, tandis que Sébastien Cibois, le gardien n°2, est forfait. Enfin, les Brestois attendent l'accord de la Ligue pour savoir s'ils pourront compter sur leur dernière recrue, Jean Lucas, pour la rencontre face au Stade Rennais.













