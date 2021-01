FC Nantes : Ça se dispute pour un indésirable de Gourcuff

Publié le 16 janvier 2021 à 08:00

Mis à l’écart par le FC Nantes suite à son refus de prolonger, Batista Mendy va quitter le FCN à la fin de la saison. Malgré son maigre temps de jeu, le milieu de terrain est sur les tablettes de plusieurs clubs.

Du monde au portillon pour Batista Mendy

Batista Mendy a été écarté du groupe professionnel du FC Nantes depuis le mois de novembre. Le milieu de terrain paye son refus de prolonger son contrat. Privé de compétition, le milieu de 21 ans va quitter son club formateur en tant que joueur libre. Une situation contractuelle qui intéresse bon nombre d’écuries de Ligue 1 et même de Bundesliga. Foot Mercato indique ainsi que le Stade brestois, le SCO Angers, le Stade rennais et Bordeaux s’intéressent à cet indésirable de Christian Gourcuff. En Allemagne, le média spécialisé révèle des intérêts de l’Eintracht Francfort et du Bayer Leverkusen. Courtisé sur le marché des transferts, le jeune milieu pourrait retrouver du temps de jeu avant de quitter Nantes.

Mendy à la relance au FC Nantes sous Domenech ?

Ouest France révélait récemment que Raymond Domenech s’intéressait au profil de Batista Mendy. À défaut de recruter Giannelli Imbula, le coach du FC Nantes voudrait relancer le titi nantais. Celui-ci n’a joué qu’un match avant sa mise à l’écart du groupe professionnel en novembre. Sa dernière et unique apparition avec l’équipe première remonte au 13 septembre lors de la 3e journée. Il avait disputé 29 minutes lors de la défaite des siens contre l’AS Monaco. Depuis, il n’a plus été convoqué chez les A. Avec l’arrêt du championnat amateur, il n’a pas la possibilité de grappiller du temps de jeu avec la réserve nantaise, pensionnaire de National 2. La main tendue de Domenech est une belle occasion pour retrouver du rythme avant son prochain départ.













Par Ange A.