OL : Consignes fermes de Juninho pour le derby contre l'ASSE

Publié le 21 janvier 2021 à 12:35

Le derby qui oppose l'OL à son rival l’ASSE est prévu le dimanche 24 janvier (21h), au stade Geoffroy-Guichard. Évoquant cette rencontre, Juninho a appuyé sur l'importance pour les supporters de l’Olympique Lyonnais. De quoi mettre la pression avant cet AS Saint-Etienne - Olympique Lyonnais très attendu.

OL : Juninho rappelle l'importance du derby

Battu par le FC Metz (0-1) à Lyon, l'OL a à coeur de se remettre dans le bon sens, surtout après avoir chuté de la première à la troisième place de la Ligue 1. Mais son prochain match n’est pas n’importe lequel. Il s’agit bel et bien du derby contre son ennemi juré, l’ASSE. Ancien joueur de l’Olympique Lyonnais entre 2001 et 2009, Juninho a pris part à plusieurs derbies face aux Stéphanois. Il connait donc l’importance de cette confrontation avec le voisin. Fort de son expérience, il a passé un message aux Gones. « C’est toujours particulier. Les derbies restent des matchs à part pour tous les Lyonnais », a souligné le directeur sportif de l'OL. « On a déjà hâte d’y être, mais il faudra bien préparer ce rendez-vous », a-t-il prévenu, avant de revenir sur la défaite contre les Messins. « On a laissé échapper les trois points et cette défaite est en quelque sorte une piqûre de rappel pour tout le groupe. […] Je reste persuadé que cette contre-performance peut nous servir pour la suite de la saison », a déclaré Juninho.

L’Olympique Lyonnais va-t-il passer devant l'ASSE ?

L’Olympique Lyonnais avait gagné le derby aller (2-1) au Groupama Stadium, le 8 novembre, lors de la 10e journée. Lyon doit donc s’attendre à une réaction des Verts chez eux, dimanche soir. Pour rappel, l'équipe de Rudi Garcia a 21 points de plus que celle de Claude Puel, qui pointe à la 16e place du championnat (avec 19 points), avant la 122e opposition entre ces deux clubs rivaux. L'OL totalise 44 victoires contre 44 pour l'ASSE et 33 matchs nuls. Égalité parfaite ! Les Lyonnais ont donc l'occasion de passer devant leurs adversaires, à l'issue du match programmé en clôture de la 21e journée du championnat.













Par ALEXIS