FC Nantes : Les indésirables de Domenech déjà connus ?

Publié le 22 janvier 2021 à 06:00

Avec l’arrivée de Raymond Domenech au FC Nantes, certains joueurs ont vu leur temps de jeu s’amenuiser. Alors que le mercato reste ouvert, certains d’entre eux pourraient ouvrir la porte à un départ cet hiver.

FC Nantes : Des recrues dans le dur sous Domenech

Le FC Nantes a misé sur Raymond Domenech pour se relever d’ici la fin de la saison. S’il évolue en 4-4-2 comme son prédécesseur Christian Gourcuff, le nouveau coach des Canaris a opéré des choix forts. Certains éléments ne s’inscrivent plus que dans la rotation sous les ordres du technicien lyonnais. Il s’agit notamment de Pedro Chirivella. Arrivé de Liverpool l’été dernier, le milieu espagnol a perdu sa place de titulaire suite à l’arrivée de Domenech. Pire, le milieu de 23 ans n’a plus disputé la moindre minute depuis la nomination de l’ancien sélectionneur des Bleus. Avec le retour de Batista Mendy dans l’effectif professionnel, l’Espagnol devrait encore broyer du noir chez les Canaris. Comme lui, une autre recrue n’a plus foulé la pelouse suite au changement d’entraîneur. Arrivé libre de Brest, Jean-Charles Castelletto n’entre pas dans les plans de son nouveau coach.

Le meilleur buteur du FC Nantes pas épargné

Titulaire sous Christian Gourcuff, Ludovic Blas a vu son temps de jeu fondre depuis le licenciement du technicien breton. Pourtant meilleur buteur du club cette saison avec 5 réalisations, le milieu de terrain n’est plus qu’un joker chez les Canaris. Il n’a pris part qu’à deux des trois matchs (91 minutes) dirigés par Raymond Domenech. Dans l’entrejeu nantais, le nouveau coach du FC Nantes préfère le tandem Abeid-Touré. Il a reconverti Imran Louza en milieu latéral gauche. Marcus Coco anime le flanc droit de l’attaque nantaise. Abdelkader Bamba est l’autre victime du milieu reconstitué par le nouvel entraîneur du FCN. Remplaçant, le milieu de 26 ans n’a joué que 19 minutes sous Domenech. En défense, Dennis Appiah est le seul latéral à ne pas encore avoir été aligné par le Lyonnais. L’arrière droit comptait pourtant 12 apparitions et deux assists avant le limogeage de Gourcuff.













Par Ange A.