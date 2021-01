OM : AVB sait déjà comment adapter son système à Milik

Publié le 22 janvier 2021 à 18:05

L'arrivée de Arkadiusz Milik a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme, du côté du club, comme de celui des supporters. Une nouvelle recrue qui poussera André Villas-Boas à faire quelques changements. C'est en tout cas ce que l'entraîneur de l'OM, a déclaré en conférence de presse.

Un vent d'optimisme à Marseille

L'annonce était attendue depuis plusieurs semaines. Milik est enfin Olympien. Un dossier compliqué qui aura donné du fil à retordre à Pablo Longoria. Maintenant, se pose la question de son adaptation à l'OM. L'attaquant qui était en conflit avec le Napoli, n'a pas joué depuis des semaines et sera certainement un peu rouillé. Il faudra qu'il retrouve le chemin des terrains pour qu'André Villas-Boas puisse évaluer ses capacités et son état de forme. Le Polonais de son côté semble motivé, comme le montre son message d'annonce, posté sur Twitter : "Je suis heureux et fier d'annoncer que je suis officiellement un joueur de l'Olympique de Marseille, l'un des clubs les plus prestigieux en Europe, a-t-il écrit. Je suis prêt pour cette nouvelle aventure. Allez l'OM!" En conférence presse ce vendredi, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille a évoqué de possibles changements dans son équipe pour faire de la place à Milik.

Milik, un profil adapté à l'OM ?

Villas-Boas ne veut pas encore trop s'avancer, mais il semble déjà avoir une idée de la position de Milik dans son système de jeu. L'entraîneur avait déjà considéré des changements avant même l'arrivée du joueur, au moment où le club avançait sur le dossier pour le recruter. "La semaine prochaine on a une semaine complète pour travailler donc on va tester plusieurs dispositifs. La possibilité de jouer à deux attaquants par exemple », a détaillé l'entraîneur portugais. Ce qui laisse envisager une certaine concurrence dans le secteur offensif de l'OM. AVB qui s'était montré passablement agacé par les performances de Dario Benedetto, lui reprochant notamment ses nombreux ratés devant le but, voudra certainement mettre Milik rapidement à l'épreuve. A ce sujet il a déclaré qu'il n'avait pas encore pris de décision : "Il sera dans le groupe mais il ne sera pas titulaire. On verra si on peut lui donner quelques minutes de jeu". Tous les regards seront tournés vers l'OM ce samedi contre l'AS Monaco en Ligue 1. Un match de tous les enjeux pour les hommes de Villas-Boas.













Par Hind