Stade rennais Mercato : Coup de froid dans le dossier Siliki

Publié le 24 janvier 2021 à 06:30

Annoncé en Angleterre ces dernières heures, James Léa Siliki est encore loin d’un départ du Stade rennais. Le SRFC a fait le point sur la situation de son milieu de terrain en manque de temps de jeu.

Démenti du Stade rennais pour James Léa Siliki

Plus dans les plans de Julien Stéphan, James Léa Siliki devrait finir la saison loin du Stade rennais. Ces dernières heures, un départ du côté de Watford a notamment été évoqué. Mais comme l’a indiqué le club à Ouest France, il ne s’agit que de spéculations. Citant le club, le journal assure que le pensionnaire de Championship n’a établi aucun contact avec Rennes. La même source certifie même que le milieu de terrain ne rejoindra par les Hornets cet hiver. « Quoi qu’il en soit, la direction du club dément et assure surtout qu’il n’y a aucun contact et qu’il n’y en aura pas », peut-on lire sur le site du média local.

Quel avenir pour Léa Siliki ?

Alors qu’il est désormais établi que James Léa Siliki n’ira pas à Watford, son avenir soulève toujours des interrogations. Le milieu de terrain est désormais cantonné à un rôle de remplaçant. Pire, il n’a pas été convoqué par Julien Stéphan depuis la reprise. Le natif de Sarcelles a également été écarté pour le choc contre le Lille OSC ce dimanche. Comme pour dire que le joueur de 24 ans doit se trouver un nouveau point de chute pour gagner en temps de jeu. Cette saison, il n’a disputé que 10 matchs (460 minutes) avec Rennes. Sa dernière apparition sur une pelouse remonte au 20 décembre lors d’un succès contre le FC Lorient. Dans l’équipe première depuis 2017, Léa Siliki est sous contrat jusqu’en 2023.













Par Ange A.