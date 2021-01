OM : Villas-Boas perd son vestiaire et énerve sa direction

Publié le 25 janvier 2021 à 09:45

Rien ne va plus à l'OM, après une nouvelle défaite, cette fois sur la pelouse de l'AS Monaco. Les joueurs d'André Villas-Boas n'y arrivent plus en Ligue 1 où ils n'ont gagné qu'un seul de leurs huit derniers matches. Ils laissent ainsi filer le peloton de tête mais, surtout, voient l'ambiance se dégrader et leur entraîneur perdre complètement le fil, laissant penser à un départ dans un avenir proche.

OM : Villas-Boas ne fait plus du tout l'unanimité

L'OM de cette saison ne ressemble en rien à celui de l'année dernière. La solidarité et l'esprit de corps affichés par les Marseillais en 2019-2020 a laissé la place, un an plus tard, au doute et à l'incertitude. Avec une défaite de plus, contre l'AS Monaco (1-3) samedi, l'Olympique de Marseille n'avance plus en Ligue 1. Les joueurs d'André Villas-Boas restent sixièmes, mais voient des équipes comme les Girondins de Bordeaux, le FC Metz, le RC Lens ou Angers SCO revenir sur leurs talons, tandis que les cinq équipes de tête prennent leurs distances. L'entraîneur portugais de l'OM semble de plus en plus tendu et à cours d'arguments. Il se plaint de l'arbitrage, cherche la taupe du vestiaires, car il estime que RMC a des informations qu'il ne devrait pas avoir et appuie sur l'état d'esprit irréprochable de ses joueurs, résume L'Equipe.

Pourtant, on voir bien certains d'entre eux ne plus avancer sur le terrain. Florian Thauvin a la tête ailleurs et veut partir, ce qu'a fait Morgan Sanson (vers Aston Villa) sans qu'AVB ne réussisse à le convaincre de joueur contre Monaco. Avec Dimitri Payet, les relations se dégradent également. Toujours selon le quotidien sportif, les joueurs de l'OM ne croient plus en la motivation de leur coach et le sentent au bord de la rupture. Le groupe olympien pensent que Villas-Boas peut partir à tout moment et son discours ne passe pas plus. Autrement, le Portugais a perdu son vestiaire.

La direction se pose également des questions du AVB

Les déclarations du coach sur son avenir commencent également à irriter la direction. Le président Jacques-Henri Eyraud a une relation "distante" avec André Villas-Boas, explique L'Equipe qui cite des sources internes. Ce que le quotidien qualifie "d'euphémisme poli". L'entraîneur ne fera "aucune concession" à Eyraud lors des cinq mois de contrat qu'il lui reste. D'ailleurs, AVB est convaincu que la "taupe" qui informe RMC n'est pas dans le vestiaire, mais une "personne haut placée", qui donnerait des détails sur des dossiers au média plutôt qu'à Villas-Boas, notamment quant au transfert de Morgan Sanson. La situation est donc très tendue à l'OM et le match face à un concurrent direct, le Stade Rennais, ce week-end au Vélodrome, sera déterminant. C'est à Rennes que l'OM avait débuté sa très mauvaise passe il y a un peu plus d'un mois. Ce choc devrait être déterminant pour l'avenir d'AVB à très court terme, en cas de troisième défaite consécutive à domicile...













Par Matthieu