OM Mercato : On en sait plus sur l'opération Aké - Tongya

Publié le 25 janvier 2021 à 19:15

Pablo Longoria n'en finit plus d'enchainer les dossiers pendant ce mercato hivernal. Le directeur sportif de l'OM serait sur le point de conclure un accord de transfert avec la Juventus pour un jeune milieu en échange, Marley Aké, prendrait le chemin inverse. Une opération surprenante dont on sait un peu plus.

Un pari pour l'OM et Pablo Longoria

Avec les départs de Kevin Strootman et Morgan Sanson, Pablo Longoria, directeur du recrutement à l'Olympique de Marseille, s'est lancé à la recherche de renforts à ce poste. Son choix se serait porté sur Franco Tongya, jeune espoir italien de 18 ans et joueur de la Juventus. On ne sait que peu de choses encore sur le joueur puisqu'il n'a pas joué avec l'équipe première de la Juventus, mais selon les informations du Phocéen, il s'agirait d'un joueur à fort potentiel. Le média a interrogé le journaliste italien Romeo Agresti, selon lequel le joueur a "tout pour devenir un top-player européen dans le futur". Concernant l'opération, selon le même journaliste, la Juventus aurait décidé de se séparer du joueur en raison de demandes jugées excessives concernant sa prolongation (son contrat prend fin en juin 2020). Chose qui aurait agacé les dirigeants turnois et rendu le transfert possible. Pablo Longoria prend tout de même un risque avec un jeune joueur encore inexpérimenté, mais le pari semble ambitieux. La preuve que le dirigeant espagnol ne manque pas ressources et de flair sur le marché des transferts.

Mercato : Marley Aké vers la Juventus

Pendant que l'OM prépare l'arrivée de Franco Tongya, la Juventus s'apprête à accueillir Marley Aké. Selon Sky Sports et Foot Mercato, le joueur serait déjà à Turin, pour s'engager avec le club turinois. Aké (20 ans) a disputé une poignée de matchs avec l'OM, dont 9 en Ligue 1 et 4 en ligue des champions, sans vraiment convaincre à Marseille. Le joueur sous contrat à l'Olympique de Marseille jusqu'en 2024, devrait signer un contrat de quatre ans et demi avec le Juventus selon RMC Sport. Il ne devrait pas intégrer l'équipe première tout de suite, mais commencer avec les U23 du club. La Juventus exigeante en terme de formation, capitalise grandement sur son équipe de jeunes. Une stratégie sportive qui lui réussit plutôt bien. Selon l'évaluation du niveau du joueur, la Juventus pourrait également l'envoyer en prêt ailleurs pour parfaire sa formation.













Par Hind