RC Lens Mercato : Les Lensois veulent garder ce joueur du PSG

Publié le 27 janvier 2021 à 17:45

Le RC Lens signe pour l'instant un bon retour en Ligue 1. Occupant actuellement, la 9e place au classement de la ligue 1, le club pense déjà à préparer l'avenir à moyen et long terme. Dans ce sens, le RC Lens sonde les possibilité de garder Arnaud Kalimuendo, arrivé en prêt du PSG.

Le RC Lens négocie bien son retour

A moins d'une catastrophe sportive, le RC Lens devrait bien se maintenir en ligue 1 cette saison. Le club prépare cependant déjà la saison prochaine. La crise de Covid-19 a lourdement touché tous les clubs de football, et au RC Lens les dirigeants travaillent afin d'assainir les finances du club. Il y aura probablement une opération visant à alléger la masse salariale. Pour autant, le club ne veut pas sacrifier le côté sportif. Un exercice d'équilibriste délicat à négocier. Parmi les priorités du club côté effectif, le cas de Arnaud Kalimuendo. Le joueur prêté par le Paris Saint-Germain, fait forte impression côté lensois.

Franck Haise notamment semble conquis par le jeune attaquant qui vient de fêter ses 19 ans. "Lors de la première séance d'entraînement avec nous, il a très vite trouvé cette facilité à cadrer et à faire les bons choix. Quand on est intelligent dans le football, ça aide", avait déclaré l'entraîneur des sang et or. Le titi parisien récolte également des louanges, du côté de ses coéquipiers, comme le montre cette déclaration de Gaël Kakuta : "Arnaud apporte de la technique, de la vitesse, je le trouve les yeux fermés. Et c'est un plus pour nous de l'avoir sachant qu'il y a déjà en attaque Florian Sotoca, Ignatius Ganago, Simon Banza et Corentin Jean."

Mercato : une question de moyens

Les qualités du joueur semblent faire l'unanimité, cependant il faudra étudier le dossier pour déterminer par quel moyen le RC Lens pourra garder le Arnaud Kalimuendo. Il faudra aussi sonder les intentions du PSG. Kalimuendo était arrivé en 2012 au club parisien, avec lequel il a signé son premier contrat professionnel en 2019. A la recherche de temps de jeu, il n'a pas hésité à passer du côté du club lensois afin de s'aguerrir. Avec pour l'instant des statistiques convaincantes : 4 buts et 2 passes décisives en 14 matchs. la Voix du Nord rapporte d'une source proche, la volonté du RC Lens a garder le joueur : "Les dirigeants lensois comptent bien se battre comme des chiffonniers histoire de le conserver." Il est sans doute trop tôt pour spéculer sur l'avenir de l'attaquant prêté avec une option d'achat (montant inconnu), mais il est certain que Lens fera tout son possible pour le conserver au prochian mercato.













Par Hind