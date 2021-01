PSG : Di Maria fait la cour à Messi, avant de prolonger ?

Publié le 29 janvier 2021 à 13:45

Angel Di Maria est dans l'attente de trouver un accord pour une prolongation de contrat avec le PSG, mais reste à l'affût des offres qui pourraient lui parvenir de l'étranger et notamment d'Italie en cette fin de mercato. Mais l'Argentin a un désir qu'il partage avec Neymar : jouer avec Lionel Messi. Et pour cela, le gaucher de 32 ans pourrait être prêt à quelques concessions pour rester au Paris Saint-Germain...

Angel Di Maria veut aussi Lionel Messi au PSG

Son avenir, le PSG, Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino... Angel Di Maria s'est livré sur son aventure parisiennes et ses intentions. Et l'une d'entre elles est, comme pour Neymar, le désir de jouer avec Lionel Messi. Coéquipiers avec l'Argentine, les deux hommes pourraient se retrouver la saison prochaine au PSG. Un rêve qui l'ancien ailier du Real Madrid a partagé à TyC Sports. "J’ai toujours eu envie de jouer avec Lionel Messi en club. Chaque fois que nous jouons avec l’équipe nationale, ce n’est pas assez pour moi. J’ai toujours souhaité l’avoir à mes côtés tous les jours. Il y a quelques années, j’ai eu l’opportunité de signer à Barcelone pour le rejoindre mais ça ne s’est pas fait. Aujourd’hui, il semblerait qu’il y ait une autre possibilité, mais mon contrat se termine cette saison. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je l’aime et je serais très heureux d’évoluer à ses côtés. J’ai eu la chance de jouer avec Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé. alors jouer avec Leo... Je pourrais prendre ma retraite tranquillement." Un nouveau soutien de poids et un autre argument en faveur du PSG dans la course à la signature de Lionel Messi !

Pochettino apporte un nouvel élan, selon Di Maria

Mais comme il l'a déclaré, Angel Di Maria doit prolonger s'il veut jouer un jour avec le sextuple Ballon d'Or. Les deux parties discutent et les négociations sont en bonne voie, même si l'Argentin de 32 ans a déjà refusé un offre au moins de Leonardo. "Aujourd’hui, il n’y a rien. Je me concentre sur ce que nous pouvons réaliser cette année. Il y a un nouveau staff. Maintenant, je garde cela à l’esprit. Je n’ai pas l’anxiété de mes 25 ans. J’y vais doucement et je profite au jour le jour." Avec l'enthousiasme de celui qui découvre son nouvel entraîneur au PSG, Mauricio Pochettino. "Nous avions besoin d’un changement d’air, a reconnu Angel Di Maria. Avec l’arrivée de Pochettino, les choses se sont améliorées. Nous travaillons très dur. Il y a une très bonne ambiance avec le staff, il y a tout le temps de la bonne humeur. Less entraînements sont spectaculaires. nous sommes tous heureux. La bonne ambiance est perceptible." De bon augure avec le huitièmes de finale aller de la Ligue des champions contre le Barça, le 16 février prochain.













Par Matthieu