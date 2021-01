ASSE Mercato : Claude Puel annonce le départ d'un attaquant

Publié le 31 janvier 2021 à 23:30

Alors qu’un renfort offensif reste attendu à l’AS Saint-Étienne, Claude Puel a confirmé le départ d’une recrue estivale. Le coach de l’ ASSE a confirmé qu’un attaquant allait rejoindre le National.

Un départ confirmé à l’ ASSE

Dimanche, l’AS Saint-Étienne a renoué avec la victoire en Ligue 1. Les Verts se sont imposés sur le plus petit des scores sur la pelouse de l’OGC Nice. La délivrance stéphanoise est venue en fin de rencontre de Charles Abi (88e), auteur de son deuxième but de la saison. Après le succès de Saint-Étienne, Claude Puel a fait une annonce sur le mercato des Verts. Le technicien castrais a annoncé le départ d’une recrue estivale cet hiver. L’entraîneur du club ligérien a confirmé que Jean-Philippe Krasso allait quitter le Forez. Arrivé en tant que joueur libre l’été dernier, l’avant-centre de 23 ans va terminer la saison avec Le Mans. Il sera prêté à priori sans option d’achat au pensionnaire de National.

Les raisons du départ de Krasso

Pour Claude Puel, ce départ permettra à Jean-Philippe Krasso de progresser et de gagner en temps de jeu. Depuis sa signature à l’ ASSE, il n’a disputé que 6 matchs (220 minutes) sans se montrer décisif. Le coach de Sainté espère que l’ancien d’Épinal retrouvera des sensations en National. « Oui, ça devrait se faire. Ce sera bénéfique pour "Jipé" qui a beaucoup progressé et qui va encore beaucoup apprendre. Il aura la possibilité de jouer en National et de mettre en application tout ce qu’il a pu apprendre ici à l'AS Saint-Etienne lors des six derniers mois », a expliqué le tacticien de 59 ans. Pour rappel, Krasso est encore sous contrat avec les Verts jusqu’en 2023.













Par Ange A.